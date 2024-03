Críticas - Dois filmes que mais parecem documentários

Publicado em 06/03/2024 às 11:39

Alterado em 06/03/2024 às 11:39

'Eu, Capitão' é um bocado realista em mostrar a jornada de dois rapazes africanos em busca de uma vida melhor na Europa Foto: reprodução/detalhe do cartaz do filme

Em cartaz nos cinemas, ‘Eu, capitão’, e o novo Wim Wenders, ‘Dias perfeitos’, são tão realistas que parecem documentários. Ambos concorrem ao Oscar de Filme Internacional:

EU, CAPITÃO’ (‘Io, Capitano’)

Cotação: quatro estrelas

Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Mustapha Fall) são dois jovens senegaleses (primos) que sonham com uma carreira artística. Para isso acontecer, só indo para a Europa, pensam. Daí que se metem num esquema de imigração ilegal, e passam o diabo, numa jornada perigosa que envolve travessia pelo Saara, uso de passaportes falsos, um desumano centro de detenção na Líbia, até, finalmente, cruzarem o mediterrâneo em direção à Itália. O diretor Matteo Garrone mostra tudo isso in loco, como se nós estivéssemos empreendendo a jornada junto com os garotos, como num documentário ou num reality show. Em meio a todos os perrengues, somos agraciados com uma fantástica fotografia e atuação dos rapazes. Sem maniqueísmos baratos.

‘DIAS PERFEITOS’ (‘Perfect Days’)

Cotação: três estrelas

Hirayama (Koji Yakusho) é um cara tranquilo. Gosta de ler, ouvir classic rock americano e de árvores. Solteirão, seu trabalho consiste em cruzar a cidade de Tóquio limpando os maravilhosos banheiros públicos japoneses. O novo filme de Wim Wenders se resume em, basicamente, acompanhar essa rotina de Hirayama, sem maiores percalços. Alguns encontros inesperados (como uma sobrinha que surge do nada) o levam a se reconectar com momentos de seu passado, que ele prefere esquecer. O que poderia ser algo um bocado tedioso torna-se curioso. O pacato Hirayama encontra a beleza nos detalhes mais banais da vida, num filme que parece um reality da vida monótona de um servidor público. Às vezes, ver tinta secar também pode ser interessante.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.