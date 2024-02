Drama de tons trágicos sintonizada ao estado islâmico fecha o rol de concorrentes ao Urso de Ouro e põe a Tunísia no páreo

...

Publicado em 22/02/2024 às 15:02

Alterado em 23/02/2024 às 09:49

Cena de 'Who Do I Belong To' Foto: Divulgação

Em sua reta final, a 74. Berlinale encerra o rol de estreias de sua seleção competitiva de 2024 por caminhos trágicos, num olhar sobre as sequelas mais violentas do Estado Islâmico em países como a Tunísia, terra de "Who Do I Belong To", dirigido pela cineasta Meryam Joobeur. Indicada ao Oscar em 2020 pelo curta Brotherhood. É o último dos 20 títulos em concurso ao Urso de Ouro a ser exibido. Houve um forte aplauso ao fim de sua projeção - um dos mais fortes de toda a programação - em uma resposta a seu olhar sobre resiliência familiar em uma zona rural assolada por guerras e pelo fundamentalismo.

Meryam assume como sua protagonista Aïcha (Salha Nasraoui), mãe de um menino em fase escolar e de dois adultos, que saíram de casa para se unirem a movimentos armados. Um deles volta com a notícia de que seu irmão morreu, e traz com ele uma mulher grávida, sempre coberta por uma túnica. Um jovem policial que patrulha a região se aproxima para investigar o regresso do rapaz e entender o que pode haver de conexão com grupos terroristas. Mas o foco é a dor de Aïcha e sua luta para proteger seus rebentos.



A boa acolhida a "Where Do I Belong To" demarca um momento de ampla produtividade e de visibilidade no cinema tunisiano, graças a cults recentes como “Meu querido filho” (“Weldi”) e “A Amante” (“Heidi”).

Durante 70 anos, até o fim da década passada, a Tunísia manteve uma média de apenas dois longas por ano. A partir de 2016, o cinema feito por lá chegou à marca de 20 longas ao ano, com o apoio de coproduções e a vitrine de festivais como os de Berlim e de Cannes.



A Berlinale termina neste domingo (25), sendo que o resultado da disputa pelos Ursos (o de Ouro e os de Prata) será divulgado no sábado (24) pelo júri presidido por Lupita Nyong'o, uma atriz e escritora queniana. Dos 20 concorrentes vistos desde a abertura do evento, no último dia 15, o mexicano "La Cocina" e o dinamarquês "Sons" estão cercados de favoritismo aos olhos da crítica e do mercado.



O longa escolhido para finalizar a programação de estreias do festival - que vai reprisar suas atrações nos dias 24 e 25, em diversas salas da cidade - é o thriller de CEP sul-coreano “The Roundup: Punishment” (“Beom-Joe-do-si 4”). Essa trama de investigação e tapas na cara, dirigida por Heo Myeong Haeng, é uma sequência de um sucesso mundial de bilheteria, “Força Bruta”, lançado no Brasil em 2022. Seu protagonista é Ma Dong-seok, ou Don Lee, o Gilgamesh de “Eternos” (2021), da Marvel.