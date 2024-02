Críticas - Dois filmes sobre famílias que usam esporte como cenário

Entram em cartaz dois filmes baseados em fatos reais, envolvendo famílias que fizeram o nome através do esporte

Publicado em 23/02/2024 às 09:09

Alterado em 23/02/2024 às 09:11

‘FERRARI’: UM DRAMA FAMILIAR À TODA VELOCIDADE

Cotação: três estrelas



“Ferrari", projeto antigo de Michael Mann, é muito diferente de 'Ford vs Ferrari' (2019), de James Mangold. Aquele focava na disputa que havia entre as duas marcas do título. Já 'Ferrari' é mais focado na vida pessoal do comendatore Enzo Ferrari (Adam Driver, bem). Abre com ele indo visitar o mausoléu da família, onde está o filho Albertino, morto aos 24 anos, de atrofia muscular -- a perda do filho marcou profundamente a vida de Enzo e de sua esposa, Laura (Penelope Cruz, ótima). A morte perpassa todo o filme. Seja em cenas quando pilotos de teste perecem, até a grande cena, perto do final, passada na Mille Miglia de 1957 (o filme se passa todo neste ano), onde um acidente tirou a vida de várias pessoas! O lado particular de Enzo é o destaque. Como a vida dupla que leva com Lina Lardi (Shaylene Woodley, ok), com quem teve um filho, fato que sua esposa só descobre muitos anos depois. No fim, há poucos momentos passados dentro de bólidos, e uma única cena de corrida para valer (muito boa), o que faz de 'Ferrari' mais um drama familiar do que um filme como o ótimo 'Rush', por exemplo. O brasileiro Gabriel Leone (‘DOM’) tem certo destaque como o piloto playboy espanhol Alfonso DePortago.

‘GARRA DE FERRO’ (‘THE IRON CLAW’): TRÁGICA FAMÍLIA

Cotação: duas estrelas



O filme conta a história da família Von Erich, que, nos anos 80, formou uma equipe de luta livre no Texas. Extremamente unidos e religiosos, e comandados com garra de ferro (com e sem trocadilho, é também o nome de um golpe usado nas lutas) pelo pai, Fritz Von Erich (Holt McCallany, ótimo), eles tentam se livrar de uma espécie de ‘maldição’ que acomete à família desde que o primogênito morreu ainda criança. As esperanças de glória da família residem em Eric (Zac Efron, em excelente atuação), que pode vir a ser campeão mundial da modalidade. Outros dos irmãos (no total, são quatro), Kerry (Jeremy Allen White, da série ‘The Bear’) é forçado a entrar para o time de luta, mesmo querendo fazer outra coisa na vida. Além das boas atuações, é um filme deprê e arrastado. As lutas não são empolgantes (mal falam sobre o fato de as brigas serem combinadas), o ritmo é lento e, no fundo, o que interessa ao diretor é comentar a ‘maldição’ da trágica família. (atenção, data mudou: estreia dia 7 de março)



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.