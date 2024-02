Boicotado pelo governo chinês, Wang Xiaoshuai emplaca o filme mais elogiado da Berlinale 2024 fora da competição

Publicado em 20/02/2024 às 12:29

Alterado em 20/02/2024 às 12:29

É difícil entender que escolhas curatoriais foram responsáveis por deixar "Above The Dust", de Wang Xiaoshuai, fora da competição oficial pelo Urso de Ouro na 74ª Berlinale. Essa dúvida só faz aumentar na capital alemã neste momento em que a crítica enxerga o longa-metragem chinês como o filme de maior intensidade dramática e de maior excelência narrativa entre todos os títulos exibidos até aqui, desde quinta, na abertura da programação. Há uma chance forte de ele ser premiado com um troféu chamado de Urso de Cristal, que coroa os vencedores da mostra Generation, seleção com foco em retratos da infância e da juventude.



"Uma criança não sabe o limite entre fantasia e realidade ao avaliar um contexto social. Já eu, um homem com 60 anos, aproximo-me do olhar de um menino, em uma interseção de desconhecimento, no momento em que decido reconstituir um tempo que eu desconheço", diz Xiaoshuai ao JORNAL DO BRASIL, numa ala da Berlinale Palast.



Conhecido no circuito brasileiro por "Bicicletas de Pequim" (2001), Wang arrebata a Alemanha ao investigar o que se passa na cabeça de um garoto de 10 anos. Na trama, o pequeno Wo Tu sonha ter uma pistola d'água num campo de trabalhadores que sofre um processo de desapropriação de bens pelo estado. O desejo do garoto vai levá-lo a exóticas ações.



"As medidas que a infância não têm sobre o mundo ganham um contorno econômico no olhar que eu tenho agora: há uma intervenção do Estado, naquela região do filme, regida pela ação do dinheiro. Ela se confunde com a história que Wo Tu cria em relação a sua arminha de plástico", diz o cineasta, que, em 2019, fez o evento germânico chorar com “So long, my son”.



É possível vê-lo hoje na MUBI. É um doído painel das transformações sociais da China, da década de 1980 em diante, a partir da experiência afetiva de um casal devastado pelo luto, decorrente da morte de um filho, ainda criança, nas águas de um canal. Foi um longa que custou ao diretor um boicote público.



“Não sei se 'Above the Dust' vai se lançado. A China não gosta que se fala de seu passado e eu não aceito autocensuras, nem travas de gênero, o que me leva a filtrar caminhos folhetinescos", disse Xiaoshuai. "O melodrama lida com a dor a partir de causas. Não exploro as causas da dor. Eu estudo suas consequências”.



Nesta quarta, o Festival de Berlim vai entrar em parafuso com a passagem do astro mais bem-sucedido da comédia americana nos últimos 25 anos pelo festival: Adam Sandler. O astro de "Como Se Fosse A Primeira Vez" (2004) vai promover o drama de tintas sci-fi "Spaceman", uma produção Netflix que chega ao Brasil com o título de "O Astronauta". No sábado, o júri presidido pela atriz Lupita Nyong'o anuncia os vencedores. Até o momento, "La Cocina", do diretor mexicano Alonso Ruizpalacios, é o título com mais potência de toda a competição até aqui.