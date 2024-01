Ator do filme 'Parasita', longa vencedor do Oscar em 2020, é encontrado morto em Seul

...

Publicado em 27/12/2023 às 10:07

Alterado em 27/12/2023 às 10:10

O ator Lee Sun-kyun Foto: Divulgação

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, famoso por seu papel em "Parasita", vencedor do Oscar de melhor filme em 2020, foi encontrado morto dentro de um veículo no centro da capital Seul.

Segundo a agência de notícias local Yonhap, a suspeita é de que o artista de 48 anos tenha se suicidado.

Lee era investigado por suspeita de uso de maconha e medicamentos psicotrópicos, caso que arranhou sua imagem em um país com leis antidrogas bastante rígidas e o privou de aparições na TV e contratos publicitários.

"Peço desculpas sinceras por ter decepcionado muitas pessoas. Lamento pela minha família, que está enfrentando uma dor tão difícil neste momento", disse o ator em outubro passado, antes de um interrogatório em Incheon.

Lee estrelou diversos filmes do diretor Hong Sang-soo, mas foi com "Parasita", sob direção de Bong Joon-ho, que ele alcançou notoriedade internacional. Na obra, ele interpreta o chefe de uma abastada família sul-coreana.

O último filme do ator, "Sleep", no qual ele faz o papel de um marido sonâmbulo que aterroriza a esposa, foi apresentado neste ano durante o Festival de Cannes. (com Ansa)