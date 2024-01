Martin Scorsese receberá o Urso de Ouro Honorário no Festival de Berlim 2024

Publicado em 24/12/2023 às 20:30

Alterado em 24/12/2023 às 20:30

Martin Scorsese Foto: Brigitte Lacombe

O Festival de Berlim anunciou que o consagrado cineasta Martin Scorsese será agraciado com o Urso de Ouro Honorário na 74ª edição do evento (15 a 21.02.24).

“É um imenso prazer receber, mais uma vez, um grande amigo do Festival e lhe conceder o nosso mais importante prêmio”, afirmou a dupla de diretores da Berlinale, Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Scorsese, de 81 anos, com mais de 70 filmes em seu currículo, já recebeu vários prêmios: entre outros, a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1976, por “Taxi Driver”, e com o Oscar de melhor diretor, em 2007, por “Infiltrados”.

Scorsese é um dos cineastas mais influentes. Muitos de seus filmes escreveram a história do cinema, entre eles o citado “Taxi Driver”, um dos mais famosos.

Seu último longa, “Killers of the Flower Moon”, foi recentemente eleito o melhor filme de 2023 pela renomada Associação Cinematográfica dos EUA, e eleito um dos melhores filmes do ano pelo American Film Institute.

O filme é inspirado no best-seller homônimo do escritor David Grann, e baseado em uma história real. Misteriosos assassinatos começam a acontecer na tribo indígena de Osage, uma terra rica em petróleo. Isso acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o FBI, agência que tinha acabado de ser criada na época.

A cerimônia de entrega da homenagem para o consagrado diretor será no dia 20 de fevereiro, na Berlinale Palast, o palco mais importante do festival.