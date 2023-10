Três filmes para ver (ou não) durante o Halloween!

- ‘FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM’ * = Baseado em famoso videogame, este filme é um erro do começo ao fim. Mostra camarada perturbado que vai trabalhar como vigia noturno numa antiga pizzaria que tinha um show de bonecos animatrônicos. E, é claro, os bonecos, misteriosamente, estão vivos. E matam quem tenta vandalizar o lugar. Mas, como é um filme PG-13, não há nenhuma cena realmente assustadora. A conexão sobrenatural é mal explicada, todos no filme aceitam a situação sem questionar, e a trama, cheia de furos (personagens somem sem nenhuma explicação), segue assim, sem realmente empolgar. Apesar de todos os problemas (é mal dirigido, mal atuado, mal roteirizado etc), o filme abriu com alta bilheteria nos EUA, graças a sua base de fãs. Já em cartaz.

- ‘TOTALLY KILLER’ (16 FACADAS) *** = 35 anos depois, um serial killer chamado ‘Sweet Sixteen Killer’ volta a atacar e faz mais uma vítima. No caso, a mãe de Jamie (Kiernan Shipka, a filha do casal Draper, em ‘Mad Men’), que escapou da outra vez. Inconsolada, Jamie usa a ‘máquina do tempo’ (!) que amiga fez para a feira de ciências (uma cabine de fotos num parque de diversões abandonado) e volta para 1987, antes que o assassino comece a matar. O filme é um bom mix/paródia de ‘Back 2 the future’ com ‘Happy death day’, brincando com as falhas nesse tipo de viagem no tempo e contrapondo os gostos e atitudes que tínhamos nos 80s, e que hoje em dia são ‘errados’, sem lacre e com bom humor. Disponível no Prime Video.

- ‘NEFARIOUS’ **** = Psiquiatra avalia detento que está prestes a ir para a cadeira elétrica, para dar o veredito final, se ele é ou não um maluco perigoso e merece morrer. O cara diz para o doutor que ele é um antigo demônio que está naquele corpo e que sabe tudo sobre a vida do médico. O filme é quase todo focado nas conversas entre os dois. E assusta mais pelo que sugere, do que pelo que mostra. Excelente atuação de Sean Patrick Flanery, como o possuído. E as questões abordadas ficam em nossas mentes após assisti-lo, nos fazendo questionar o mal e as religiões. Mil vezes mais eficaz do que o novo ‘Exorcista’. Entra em cartaz esta semana nos cinemas.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.