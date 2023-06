Crítica - ‘The Flash’: filme problemático que deu certo

Faz tempo que não saíamos satisfeitos de um filme de super-heróis da DC (a rival da Marvel, de propriedade do grupo Warner), que tem em seu catálogo nada mais, nada menos, do que Batman e Superman, entre outros. Então, o que esperar de um filme próprio de um herói menor, como o Flash? Até então, ele foi muito bem explorado em duas séries de TV (nos 90 e uma recentemente encerrada), apareceu em alguns filmes do DCU. Mas como seria, finalmente, solo no cinema?

Com uma pequena ajuda de vários heróis (e um roteiro satisfatório), ‘The Flash’, embora traga mais uma vez a trama do multiverso (aliás, muito parecida com o do novo ‘Aranhaverso’), dá o recado. Aqui, usando citações diretas com os filmes da série ‘De volta para o futuro’, vemos o personagem Barry Allen querendo trazer de volta sua mãe (que foi misteriosamente assassinada) e seu pai, preso, acusado injustamente pelo crime. Para isso, usará de sua supervelocidade para voltar no tempo. O que acabará trazendo problemas irreversíveis, porque mexerá na linha do tempo.

A mesma trama foi usada na terceira temporada da recente série de TV. Ou seja, quem viu vai se sentir familiarizado. Agora, quem não conhece o personagem (não é um filme de origem) e não viu os filmes do chamado ‘Sniderverse’ (dirigidos por Zak Snyder) ou não assistiu a nenhum dos filmes Batman, do Tim Burton, vai boiar nas dezenas de citações que pululam.

Filme problemático, que deveria ter sido lançado há pelo menos três anos (pandemia e problemas com o ator principal, Ezra Miller, adiaram), no fim das contas, não veio o desastre anunciado. Se não é uma maravilha (algumas subtramas são simplesmente esquecidas no decorrer da ação), depois de tanta porcaria em seguida, lançadas pela DC (como ‘Black Adam’ e o segundo filme Shazam!), ele acaba se beneficiando, em comparação. Enquanto isso, vale (re)ver a série de TV do Flash, que está com suas nove temporadas disponíveis no Netflix.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.