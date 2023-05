Crítica - ‘Dançando no silêncio’: Filme sobre trauma e recomeço

‘Dançando no silêncio’ (‘Houria’, 2022), dirigido pela franco-argelina Mounia Meddour, tem, ao centro, a dança que, para além de uma manifestação artística, é também uma maneira com a qual as personagens se conectam. O longa, já em cartaz, mostra Houria (Lyna Khoudri, que esteve no filme anterior da diretora, ‘Papicha’), uma jovem argelina que sonha ser bailarina. Ela trabalha como camareira durante o dia e faz apostas ilegais à noite (em inusitadas brigas de cabras montesas!). Até que ganha uma grande quantia numa aposta. Voltando para casa, é atacada e assaltada num beco escuro. Quando acorda no hospital, seu corpo não é mais o mesmo e sua ambição no balé deve ser esquecida. Mas, ao lado de outras mulheres também traumatizadas, ela descobrirá como lidar com suas perdas.

Meddour, que também assina o roteiro, explica que a origem do filme está no seu desejo de explorar a sociedade argelina contemporânea, tema constante em sua filmografia, e encontrou na personagem uma maneira de acessar esse universo: “Eu comecei no cinema fazendo documentário, por isso eu gosto de tirar de dentro de mim memórias e experiências para transcrever em ficção no cinema”, diz a diretora.

Ao colocar como protagonista uma jovem que sonha dançar, mas é imobilizada, a diretora pretende mostrar como no seu país a liberdade individual – especialmente das mulheres – é limitada. Na linguagem corporal das personagens, Meddour encontrou algo muito cinematográfico. As coreografias do filme são assinadas por Hajiba Fahmy, que já foi bailarina em shows da cantora Beyoncé.

A atriz Lyna Khoudri (também em cartaz na nova versão de ‘Os Três Mosqueteiros: D´Artagnan’, como a camareira Constance), mais uma vez, brilha em cena, mostrando ser uma atriz promissora do cinema franco-argelino, com uma boa performance física e emocional da traumatizada personagem principal. O título em português é porque o grupo de dança de Houria é formado por mulheres deficientes auditivas que se expressam pela dança.

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.