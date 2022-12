'Sideral', de Carlos Segundo, está na pré-lista de curtas-metragens do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na quarta feira (21) os pré-finalistas do Oscar 2023 nas categorias Melhor Documentário, Melhor Curta-metragem Documental, Melhor Filme Internacional, Melhor Maquiagem e Cabelos, Melhor Trilha Musical, Melhor Canção, Melhor Curta de Animação, Melhor Curta-metragem em Live-Action, Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais.



Embora o indicado pela Academia Brasileira de Cinema, o mineiro “Marte Um”, de Gabriel Martins, não tenha conseguido uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, o País está representado pelo curta-metragem potiguar ”Sideral”, de Carlos Segundo, e pelo documentário “O Território” (Brasil/Dinamarca/EUA), de Alex Pritz.

“Sideral” é uma ficção que se desenvolve no futuro, em torno do histórico dia do lançamento do primeiro foguete tripulado brasileiro na Base Aérea de Natal, e como isso afeta a vida de Marcela, Marcos e seus dois filhos.

O filme concorreu à Palma de Ouro em Cannes 2021 e foi exibido no festival, tornando-se o primeiro filme potiguar a conseguir este feito.

“O Território”, que estreou no Festival de Sundance / 2022, segue um jovem líder indígena do povo Uru-eu-wau-wau em sua luta contra aqueles que desmatam a Floresta Amazônica.

No dia 24 de janeiro, serão conhecidos os finalistas à premiação que acontecerá em Los Angeles, em 12 de março.

'Feito grandioso'

Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL, Carlos Segundo destacou o significado de ter sido incluído na pré-lista e os resultados que já teve com seu filme.

"Evidentemente, esse é um momento muito especial para nós. Sabemos da força simbólica e o alcance mundial que tem um evento como esse. Por isso, estamos muito felizes e ansiosos com a lista final, dos cinco curtas-metragens de ficção que concorrerão à estatueta”, afirmou o cineasta, enfatizando que apenas o fato de ter sido indicado na pré-lista é algo para comemorar.

“Em todo o caso, já é um feito grandioso estar entre os 15 títulos pré-selecionados em uma lista que contava com os 200 curtas-metragens mais premiados dos últimos dois anos, declarou, enumerando as muitas conquistas que o filme já teve.

“É um filme que começou pequeno, produzido em Natal (RN), e que aos poucos foi ganhando o mundo, e conquistando tudo. Um ano e meio após sua estreia no Festival de Cannes, chegamos à marca de 125 festivais (nacionais e internacionais), 65 prêmios (entre eles, 25 como melhor filme) e uma quantidade imensurável de público”, destacou, complementando que a campanha pelo filme está em curso e, embora todos estejam muito felizes com isso, sabem que o importante é de fato a trajetória que o filme já trilhou.

“Temos consciência da obra que construímos, da sua força narrativa e estética, e da sua importância artística e social. Continuamos na campanha rumo ao Oscar, mas cientes da trajetória linda que o filme já realizou, que é o mais importante de tudo.", concluiu o cineasta.

Outro título brasileiro – “Marte Um”, do diretor mineiro Gabriel Martins – tinha sido indicado pela Academia Brasileira de Cinema como candidato ao Oscar de Filme Internacional, mas ele não entrou na pré-lista.

OS PRÉ-FINALISTAS

Curta-metragem live-action

. “Sideral”

. “All in Favor”

.“Almost Home”

. “An Irish Goodbye”

. “Ivalu”

. “Le Pupille”

. “The Lone Wolf”

. “Nakam”

. “Night Ride”

. “Plastic Killer”

. “The Red Suitcase”

. “The Right Words”

. “The Treatment”

. “Tula”

. “Warsha”



Documentário de longa-metragem

. “O Território”

. “All That Breathes”

. “All the Beauty and the Bloodshed”

. “Bad Axe”

. “Children of the Mist”

. “Descendant”

. “Fire of Love”

. “Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song”

. “Hidden Letters”

. “A House Made of Splinters”

. “The Janes”

. “Last Flight Home”

. “Moonage Daydream”

. “Navalny”

. “Retrograde”



Documentário de curta-metragem

. “American Justice on Trial: People v. Newton”

. “Anastasia”

. “Angola Do You Hear Us? Voices from a Plantation Prison”

. “As Far as They Can Run”

. “The Elephant Whisperers”

. “The Flagmakers”

. “Happiness Is £4 Million”

. “Haulout”

. “Holding Moses”

. “How Do You Measure a Year?”

. “The Martha Mitchell Effect”

. “Nuisance Bear”

. “Shut Up and Paint”

. “Stranger at the Gate”

. “38 at the Garden”

Curta de animação

. “Black Slide”

. “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

. “The Debutante”

. “The Flying Sailor”

. “The Garbage Man”

. “Ice Merchants”

. “It’s Nice in Here”

. “More than I Want to Remember”

. “My Year of Dicks”

. “New Moon”

. “An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”

. “Passenger”

. “Save Ralph”

. “Sierra”

. “Steakhouse”



Canção original

. “Naatu Naatu” – “RRR (Revolta, Rebelião, Revolução)” – Índia

.“Time” – “Amsterdam”

. “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)” – “Avatar: The Way of Water”

.“Lift Me Up” – “Black Panther: Wakanda Forever”

.“This Is A Life” – “Everything Everywhere All at Once”

. “Ciao Papa” – “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

. “Til You’re Home” – “A Man Called Otto”

. “My Mind & Me”- “Selena Gomez: My Mind & Me”

. “Good Afternoon” – “Spirited”

. “Applause” from “Tell It like a Woman”

. “Stand Up” – “Till”

. “Hold My Hand” – “Top Gun: Maverick”

. “Dust & Ash” from “The Voice of Dust and Ash”

. “Carolina” – “Where the Crawdads Sing”

. “New Body Rhumba” – “White Noise”



Trilha sonora

.“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

. “Ela Disse”

. “A Mulher Rei”

. “The Banshees of Inisherin”

. “Nada de Novo no Front”

. “Avatar: The Way of Water”

. “Babylon”

. “Black Panther: Wakanda Forever”

. “Devotion”

. “Don’t Worry Darling”

. “Everything Everywhere All at Once”

. “The Fabelmans”

. “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

. “Women Talking”

. “Nope”



Maquiagem e cabelos

. “Nada de Novo no Front”

. “Amsterdam”

. “Babylon”

. “The Batman”

. “Black Panther: Wakanda Forever”

. “Blonde”

. “Crimes of the Future”

. “Elvis”

. “Emancipation”

. “The Whale”



Efeitos visuais

. “Nada de Novo no Front”

. “Avatar: The Way of Water”

. “The Batman”

. “Black Panther: Wakanda Forever”

. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

. “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”

. “Jurassic World Dominion”

. “Nope”

. “Thirteen Lives”

. “Top Gun: Maverick”



Som

.“Nada de Novo no Front”

. “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

. “Elvis”

.“Avatar: The Way of Water”

.“Babylon”

.“The Batman”

.“Black Panther: Wakanda Forever”

. “Everything Everywhere All at Once”

. “Moonage Daydream”

. “Top Gun: Maverick”