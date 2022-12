Sundance anuncia programação

O Festival de Sundance, o mais importante evento cinematográfico do cinema independente mundial, anunciou os filmes de sua edição 2023, que acontecerá de 19 a 29 de janeiro.

Criado pelo ator e diretor Robert Redford em 1985, é a principal vitrine para os chamados indies mostrarem seus trabalhos. Cumpre lembrar que nomes hoje famosos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh e os irmãos Coen despontaram no festival. E o esperançoso estreante que estará lançando seu filme neste ano sabe que a bola da vez pode ser ele.

O evento será realizado presencialmente em Park City (Utah, EUA), Salt Lake City e Sundance Resort, juntamente com uma seleção de filmes disponíveis online em todo o país. A cidade hospedeira é uma pequena e sofisticada estação de esqui das Montanhas Rochosas.

“O Sundance é um lugar essencial para os artistas se expressarem em historias visionárias que irão perdurar e entreter. O festival continua a promover esses valores por meio de filmes independentes”, disse Redford. “Estamos honrados em compartilhar a atraente seleção de trabalhos no festival deste ano de perspectivas distintas e vozes únicas”, complementou o consagrado cineasta, que é presidente do Instituto Sundance.

Além da Competitiva Americana de Dramas, Competitiva Americana de Documentários, Competitiva Internacional de Dramas e Competitiva Internacional de Documentários, o festival tem as mostras Próxima, Meia Noite, Estreias, Novas Fronteiras, Destaques e Infantil. Apresenta ainda vários seminários e fóruns debatendo o futuro do cinema independente.

Para as sessões de aberturas em Park City, os organizadores selecionam previamente títulos com o status de “Day One”, o primeiro a ser exibido da mostra, o que, por si só, já representa um destaque para o filme.

“Sometimes I think about dying”, de Rachel Lambert, é o título “Day One” da Competição Americana de Dramas, a principal mostra do festival.

Foram selecionados 89 títulos de longas-metragens e 64 de curtas-metragens.

A seleção não contempla filmes brasileiros. A programação dos longas-metragens se concentra basicamente em filmes americanos; europeus, asiáticos, africanos e representantes de outros continentes em menor número; e poucos títulos entre os latinos, com participantes do México, Porto Rico e Chile.

Na mostra de curtas-metragens, um dos mais aguardados é “Willie Nelson and family”, de Thom Zimny e Oren Moverman, sobre o famoso cantor de música country.



Os longas-metragens selecionados



COMPETITIVA AMERICANA DE DRAMAS

“The accidental getaway driver” / U.S.A, de Sing J. Lee

“All dirt roads taste of salt” / U.S.A., de Raven Jackson

“Fair play” / U.S.A., de Chloe Domont

“Fancy dance” / U.S.A., de Erica Tremblay

“Magazine dreams” / U.S.A., de Elijah Bynum

“Mutt” / U.S.A., de Vuk Lungulov-Klotz

“The persian version” / U.S.A., de Maryam Keshavarz

“Shortcomings” / U.S.A., de Randall Park

“Sometimes I think about dying”, de Rachel Lambert DAY ONE

“The starling girl” / U.S.A., de Laurel Akira Parmet

“Theater camp” / U.S.A., de Molly Gordon e Nick Lieberman

“A thousand and one” / U.S.A., de A.V. Rockwell

COMPETITIVA AMERICANA DE DOCUMENTÁRIOS



“AUM: The cult at the end of the world” / U.S.A., de Ben Braun e Chiaki Yanagimoto

“Bad press” / U.S.A, de Rebecca Landsberry-Baker e Joe Peeler

“The disappearance of shere hite” / U.S.A., de Nicole Newnhan

“Going to mars: The Nikki Giovanni project” / U.S.A., de Joe Brewster e Michèle Stephenson

“Going varsity in mariachi” / U.S.A., de Alejandra Vasquez e Sam Osborn

“Joonam” / U.S.A., de Sierra Urich

“Little Richard: I am everything” / U.S.A., de Lisa Cortés, DAY ONE

“Nam june paik: moon is the oldest TV” / U.S.A., de Amanda Kim

“A still small voice” / U.S.A., de Luke Lorentzen

“The stroll” / U.S.A., de Kristen Lovell e Zackary Drucker

“Victim/suspect” / U.S.A., de Nancy Schwartzman

COMPETITIVA INTERNACIONAL DE DRAMAS



“Animalia” / France, Morocco, Qatar, de Sofia Alaoui

“Bad behaviour” / New Zealand, de Alice Englert

“Girl” / U.K., de Adura Onashile

“Heroic” / Mexico, Sweden, de David Zonana

“Mamacruz” / Spain, de Patricia Ortega

“Mami wata” / Nigeria, de C.J. “Fiery” Obasi

“La pecera” / Puerto Rico, Spain, de Glorimar Marrero Sánchez

“Scrapper” / U.K., de Charlotte Regan

“Shayda” / Australia, de Noora Niasari DAY ONE

“Slow” / Lithuania, Spain, Sweden, de Marija Aradze

“Sorcery” / Chile, Mexico, Germany, de Christopher Murray

“When it melts” / Belgium, de Veerle Baetens

COMPETITIVA INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS



“5 seasons of revolution” / Germany, Syria, Netherlands, Norway, de Lina

“20 days in Mariupol” / Ukraine, de Mstyslav Chernov

“Against the tide” / India, de Sarvnik Kaur

“The eternal memory” / Chile, de Maite Alberdi

“Fantastic machine” / Sweden, Denmark, de Axel Danielson e Maximilien Van Aertryck

“Iron butterflies” / Ukraine, Germany, de Roman Liubyi

“Is there anybody out there?” / U.K., de Ella Glendining

“The longest goodbye” / Israel, Canada, de Ido Mizrahy DAY ONE

“Milisuthando” / South Africa, de Milisuthando Bongela

“Pianoforte” / Poland, de Jakub Pitek

“Smoke sauna sisterhood” / Estonia, France, Iceland, de Anna Hints

“Twice colonized” / Greenland, Denmark, Canada, de Lin Alluna

PRÓXIMA



“Bravo, burkina!” / U.S.A., de Walé Oyéjidé

“Divinity” / U.S.A., de Eddie Alcazar

“Fremont” / U.S.A., de Babak Jalali

“Kim’s video” / U.S.A., de David Redmon e Ashley Sabin DAY ONE

“King coal” / U.S.A., de Elaine McMillion Sheldon

“Kokomo city” / U.S.A., de D. Smith

“To live and die and live” / U.S.A., de Qasim Basir

“The tuba thieves” / U.S.A., de Alison O’Daniel

“Young. Wild. Free.” / U.S.A, de Juel Taylor e Tony Rettenmaier

MEIA NOITE



“Birth/rebirth” / U.S.A., de Laura Moss DAY ONE

“In my mother’s skin” / Philippines, de Kenneth Dagatan

“Infinity pool” / Canada, de Brandon Cronenberg

“My animal” / Canada, de Jacqueline Castel

“Onyx the fortuitous and the talisman of souls” / U.S.A., de Andrew Bowser

“Polite society” / U.K., de Nida Manzoor

“Run rabbit run” / Australia, de Daina Reid DAY ONE

“Talk to me” / Australia, de Danny Philippou e Michael Philippou

ESTREIAS



“Cassandro” / U.S.A, de Roger Ross Williams

“Cat person” / France, U.S.A, de Susanna Fogel

“Deep rising” / U.S.A, de Matthieu Rytz

“The deepest breath” / U.K, Ireland, de Laura McGann

“Drift” / France, U.K, Greece, de Anthony Chen

“Eileen” / U.S.A, de William Oldroyd

“Fairyland” / U.S.A, de Andrew Durham

“Food and country” / U.S.A, de Laura Gabbert

“Invisible beauty” / U.S.A, de Bethann Hardison e Frédéric Tcheng

“It’s only life after all” / U.S.A, de Alexandria Bombach, DAY ONE

“Jamojaya” / U.S.A, de Justin Chon

“Judy blume forever” / U.S.A, de Davina Pardo e Leah Wolchok

“Landscape with invisible hand” / U.S.A, de Cory Finley

“A little prayer” / U.S.A, de Angus MacLachlan

“Murder in big horn” / U.S.A, de Razelle Benally e Matthew Galkin

“Passages” / France, de Ira Sachs

“Plan C” / U.S.A, de Tracy Droz Tragos

“The pod generation” / Belgium, France, U.K, de Sophie Barthes DAY ONE

“Pretty baby: Brooke Shields” / U.S.A, de Lana Wilson

“Radical” / U.S.A, de Christopher Zalla DAY ONE

“Rotting in the sun” / U.S.A, de Sebastian Silva

“Rye Lane” / U.K, de Raine Allen-Miller

“Still: A Michael J. Fox movie” / U.S.A, de Davis Guggenheim

“You hurt my feelings” / U.S.A, de Nicole Holofcener

NOVAS FRONTEIRAS



“A common sequence” / U.S.A, de Mary Helena Clark e Mike Gibisser

“Gush” / U.S.A, de Fox Maxy

“Last things” / U.S.A, Portugal, France, de Deborah Stratman

DESTAQUES



“The eight mountains” / Italy and Belgium, de Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

“L’Immensità” / Italy, de Emanuele Crialese DAY ONE

“Joyland” / Pakistan, de Saim Sadiq

“Other people’s children” / France, de Rebecca Zlotowski

“Squaring the circle (The story of hipgnosis)” / U.K., de Anton Corbijn

INFANTIL



“Aliens abducted my parents and now I feel kinda left out” / U.S.A., de Jake Van Wagoner

“The amazing Maurice” / Germany, U.K., de Toby Genkel