Critica - ‘O tesouro do pequeno Nicolau’: mais uma aventura com o personagem chega aos cinemas brasileiros

Uma das figuras mais famosas da literatura infanto-juvenil (não apenas francesa, como mundial), o espevitado menino francês Nicolau, está de volta aos cinemas numa nova aventura inédita, ‘O tesouro do pequeno Nicolau’. Desta vez, a trama em questão é inédita até mesmo nos livros de René Goscinny (um dos criadores de Asterix, junto com Uderzo) e Jean-Jacques Sempé (cartunista que faleceu este ano), o escritor e o desenhista, respectivamente, que criaram o personagem em 1959 (por isso, as aventuras do personagem sempre se passam nos anos 1950).

‘O tesouro do pequeno Nicolau’ (‘Le trésor du petit Nicolas’, 2021) traz uma história inédita de autoria do diretor do filme, Julien Rappeneau (do recente ‘Meu filho é um craque’). Este é a terceira aventura com o personagem a ser adaptada para o cinema, depois de ‘O pequeno Nicolau’ (2009) e ‘As férias do pequeno Nicolau’ (2014). O longa, que não suplanta os anteriores, chega aos cinemas apropriadamente nesta semana de Natal. É boa diversão indicada para toda a família.

O mundo tranquilo do pequeno Nicolau inclui o papai, a mamãe, a escola e, o mais importante: sua turma de amigos. Eles são chamados de ‘Os Invencíveis’, mas acima de tudo são inseparáveis. Ao menos é o que pensam. Quando o papai de Nicolau é promovido, e a família deve se mudar para o sul da França, o mundo do menino se despedaça. Como seguir em frente sem seus amigos? Com ajuda deles, Nicolau embarca numa jornada em busca de um tesouro que pode evitar seu maior medo – mudar de cidade.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.