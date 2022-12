Crítica - ‘Noite infeliz’: um Papai Noel duro de matar

De vez em quando aparece um filme que desconstrói o mito do Papai Noel (ou Santa Claus, ou Pai Natal, dependendo do país), ora na base da comédia, ora na base do terror. O da vez é ‘Noite Infeliz’ (‘Violent Night’, no original), de Tommy Wirkola (‘Zumbis na neve’), que traz o bom velhinho (ele mesmo, não apenas um camarada trajado) envolvido no sequestro de uma família milionária na noite de Natal, que acaba virando o salvador destes, por conta de suas habilidades ancestrais como guerreiro nórdico, quando ainda se chamava Nicolau.



Tudo acontece quando Noel (ou Santa), para pra um rápido descanso na mansão dos Lighthstone, justo quando estes são feitos reféns por um grupo de mercenários de elite que elaboraram sofisticado plano para afanar os milhões que a matriarca Gertrude Lightstone (Beverly D´Angelo, a mãe, dos filmes ‘Férias frustradas’) afanou do governo e guardou na mansão. Eles só não contavam com a presença casual do Noel bom de briga, que irá estragar todos os planos dos ladrões.



Então, com cenas dignas de algum exemplar da série ‘Duro de matar’ (só que bem mais violentamente explícitas, às margens de um filme de terror gore) e outras que parecem saídas do primeiro ‘Esqueceram de mim’ (um dos familiares é uma menina que ajuda Noel a detonar alguns bandidos, com armadilhas copiadas do filme), o bando vai se dando mal aos poucos. Não sem algumas reviravoltas e entreveros entre os próprios familiares. Afinal, ninguém ali é santo. Só Santa.



Com esse mix de filme fantasia, ação e humor negro, ‘Noite infeliz’ se desenrola rápido e a contento, entregando o que promete, graças ao talento de David Harbour (de ‘Stranger things’) no papel do mito natalino, que exigiu bastante esforço físico e senso de humor. Porque nada ali é para ser levado a sério. A única coisa a se prestar atenção é que: este não é um filme natalino ‘família’. Certas cenas e diálogos podem chocar alguns. Verifique a classificação indicativa.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.