Crítica - ‘Sra. Harris vai a Paris’: um conto de fadas que não pretende ser mais do que uma fantasia leve

Cinema, antes de mais nada, é um lugar onde você vai para sair um pouco da realidade, sonhar, relaxar. E se você está enfastiado de filmes de super-heróis ou feitos para ‘passar mensagens’, em vez de entreter, ‘Sra. Harris vai a Paris’ (‘Mrs Harris goes to Paris’) é o antídoto perfeito para isso. Durante duas horas, você sonhará como a protagonista, e ficará com a sua cabeça bem mais leve.

A trama é sobre uma senhora inglesa, viúva de guerra (Lesley Manville, de ‘Trama Fantasma’, muito bem no papel), que sobrevive de fazer faxina e sonha em ter um vestido da grife francesa Dior que viu na casa da patroa e a encantou. A otimista Ada Harris fará de tudo para conseguir o seu intento, e dedica-se a trabalhar arduamente para isso (precisa conseguir 500 libras esterlinas para tal, uma pequena fortuna na época, anos 50). Depois de alguns contratempos, o destino faz uma surpresa para ela (não contarei qual), e Mrs. Harris acaba indo a Paris, e até à Maison Dior (numa época em que o próprio ainda estava vivo e atendia na casa) em busca de seu sonhado vestido.

Por conta de sua bondade, simpatia, honestidade e humildade, ela vai conquistando a amizade de diferentes pessoas em Paris. Inclusive na Casa Dior (uma delas, a assistente ranzinza do costureiro, feita por uma contida Isabelle Huppert), ajudando a dar um pouco mais de alegria a vida destes, enquanto espera seu vestido ficar pronto (é alta costura, feito sob medida). Chega mesmo a ganhar a simpatia de um senhor rico (um barão) que vira seu cicerone. Mas, nem tudo são alegrias o tempo todo. E a senhorita Harris também passará por alguns momentos ruins, sem nunca perder seu bom humor.

O filme é baseado em livro que, embora já tenha sido adaptado para a TV inglesa por duas vezes (em 1958 e 1992), é a primeira vez que chega ao cinema. E veio numa boa hora. Num momento em que as salas só exibem um mesmo tipo de filmes, é uma surpresa que exista uma produção assim, que parece ter sido feita na própria época em que se passa. Diversão sem contra indicação.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.