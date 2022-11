Berlinale 2023 dará o Urso de Ouro Honorário para o cineasta Steven Spielberg.

O cineasta, produtor e roteirista norte-americano Steven Spielberg será o homenageado da 73ª edição do Festival de Berlim (16/2 a 26/2) com o Urso de Ouro Honorário, tributo concedido pelo conjunto da carreira ou da obra.

“Com uma carreira incrível, Steven Spielberg não apenas encantou gerações de espectadores em todo o mundo, mas também deu um novo significado ao cinema como a fábrica de sonhos. Seus filmes nos levam a outro patamar, onde a tela grande se torna a superfície adequada para que nossas emoções se realizem. Se a Berlinale 2023 representa um novo começo, não poderíamos encontrar um melhor do que esse em reconhecer o grande trabalho realizado por Spielberg”, declarou, em comunicado para a imprensa, a dupla de diretores da Berlinale, Mariett Rissenbeek e Carlo Chatrian.

Fará parte da homenagem uma retrospectiva com filmes de sua carreira, incluindo a exibição do seu trabalho mais recente “The Fabelmans”, obra autobiográfica na qual ele faz um retrospecto muito pessoal de sua infância. A Universal Pictures Germany lançará o filme nos cinemas alemães em março de 2023.

Vencedor de vários prêmios da Academia, Spielberg é um dos cineastas mais renomados do mundo. Sua obra, composta por mais de 100 filmes e séries, é única na história do cinema internacional dos últimos 60 anos por sua imensa variedade.

O cineasta foi indicado ao Oscar num total de 19 vezes ao longo de sua carreira. Até o momento, levou para casa a cobiçada estatueta em três ocasiões: em 1987 ganhou o Irving G. Thalberg Memorian Award por “Império do sol; em 1994 de melhor diretor por “A lista de Schindler”, dividido com Gerald R. Molen e Branko Lustig; e em 1999 de melhor diretor por “O resgate do soldado Ryan”.

É também considerado um dos cineastas mais bem-sucedidos da história do cinema. Sua carreira é repleta de prêmios, incluindo vários Globos de Ouro e Emmys, bem como uma série de homenagens por seu compromisso com causas sociais.

Só para citar alguns exemplos, em 1998, ele foi premiado com a Grã-Cruz com Estrela da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha, em reconhecimento por seu filme “A Lista de Schindler”; em 2001, a Rainha Elizabeth II o nomeou Cavaleiro Comandante da Ordem do Império Britânico; e em 2015, ele recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade do presidente dos EUA, Barack Obama.