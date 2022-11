Crítica - ‘A mãe’ mostra o sofrido drama de uma mãe em busca do filho desaparecido, sem ‘coitadismos’

O drama ‘A mãe’, de Cristiano Burlan, que foi exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, já está em cartaz em várias cidades do país. Protagonizado por Marcélia Cartaxo, o longa já tem alguns prêmios na bagagem: foi o grande vencedor do 29º Festival de Cinema de Vitória (prêmio de Melhor Filme, para os juris oficial, popular e crítica, também Melhor Diretor, para Cristiano Burlan, Melhor Interpretação, para Marcélia Cartaxo, Melhor Fotografia, para André S. Brandão). Na Mostra Competitiva do Festival de Gramado, o filme recebeu os Kikitos de Melhor Atriz para Cartaxo; Melhor Direção para Burlan; e Melhor Desenho de Som para Ricardo Zollmer. Merecidos.

‘A mãe’ tem no centro da trama Maria (Cartaxo), uma mulher que trabalha como camelô para ganhar a vida, que, certo dia, tem sua vida abalada quando seu único filho -- depois de sair para, supostamente, ir à escola --, não voltou para casa. Moradora da periferia de São Paulo, ela teme que ele possa ter sido assassinado durante uma ação policial na vila em que moram. Assim, ela embarca numa jornada em busca desse filho, perguntando daqui e dali, até que é interpelada pelos traficantes locais, que não gostam de ela estar chamando a atenção.



Em sua procura, Maria enfrenta a burocracia (a polícia nada mais faz do que preencher boletins de ocorrência) e o descaso. Já que ela é apenas mais uma pobre (e mulher) num lugar esquecido pelos poderes. O longa foge do ‘coitadismo’ barato de grande parte do cinema nacional atual, e evita aquele piano piegas na trilha, mostrando uma realidade como ela é. E tem nas expressões de Marcélia Cartaxo o seu componente mais forte. Ela nos leva junto nessa tensa busca que, quase sempre, não tem final feliz. Hollywood, passou longe daqui.



