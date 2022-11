Crítica - ‘Esperando Bojangles’: uma comédia ‘louca’ como só os franceses sabem fazer

O cinema francês já nos presenteou com vários filmes sobre amores loucos. Desde Godard, com o seu ‘Pierrot, le Fou’ (aqui, ‘O demônio das onze horas’!), até a presente comédia ‘Esperando Bojangles’, que mostra um arrebatador caso de amor entre Georges, um camarada delirante (Romain Duris) e sua amada, a ainda mais ‘fou’, Camille (Virginie Efira, de ‘Benedetta’). Atualmente, Duris e Efira são dois dos mais queridos atores do cinema francês. E esbanjam charme e química em ‘En attendant Bojangles’ (no original).

Inspirado no premiado romance de sucesso de Olivier Bourdeaut, o filme tem direção de Régis Roinsard (“A datilógrafa”). Depois de um prólogo, que mostra como o casal de protagonistas se conheceu, acompanhamos o fruto deste amor, o menino Gary (Solan Machado Graner), que vive com seus pais e um pássaro exótico em Paris. Todas as noites, o casal dança sua música favorita, ‘Mr. Bojangle’, e a família vive feliz. Até que Camille mergulha em sua própria loucura.

O diretor, Roinsard, contou que as pessoas à sua volta sempre insistiram para ele ler o livro e filmá-lo. Até que sua esposa leu e deu um ultimato radical: “Se você não fizer esse filme, eu me separo de você”. Quando Roinsard finalmente o leu, percebeu que o romance levantava várias questões sobre amor. “Até onde podemos ir em nome da pessoa que amamos”?

Um dos elementos centrais do filme é a dança. E Duris disse que dançar está no seu DNA. “Minha mãe dançava profissionalmente, e isso vem comigo desde cedo’. E o filme, de modo geral, nos enleva nessa dança louca.



E o filme é assim: ora dramático, ora engraçado. Mas nunca monótono ou ordinário. L´amour est fou!



_____

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.