‘Aftersun’, de Charlotte Wells, é o grande vencedor da Mostra de São Paulo

Na noite dessa quarta feira (2), a Mostra Internacional de São Paulo divulgou os premiados de sua 46ª edição.

A solenidade foi apresentada por Renata de Almeida, diretora da mostra, e pelo jornalista Serginho Groisman, e contou com a presença dos brasileiros premiados e de personalidades do meio cultural.

A mostra apresentou uma excelente edição, considerando inclusive a existência ainda de muitos obstáculos para realizá-la. No total, em cinemas e streamings, foram exibidas 224 produções de 60 paíse,s com muitos títulos premiados e selecionados em festivais internacionais como Berlim, Cannes e Veneza.

O melhor do cinema mundial no ano teve lançamento nacional na mostra, a começar pelo filme de abertura, “Triangulo da tristeza”, de Rubens Östlund – vencedor da Palma de Ouro no último Festival de Cannes. O filme é uma sátira social em torno dos privilégios do mundo de hoje.

Houve várias mostras paralelas. Entre outras, “Olhares sobre a Amazônia”, liderada pelo filósofo e líder indígena Ailton Krenak, revelando as múltiplas dimensões da Floresta; “Olhares sobre a fé”, abordando perspectivas da religião; e uma seleção com vários clássicos restaurados;

O evento realizou ainda vários encontros para debater temas ligados à área audiovisual com convidados nacionais e internacionais.

OS PREMIADOS



Prêmio do Júri – melhor filme

Aftersun, de Charlotte Wells (Reino Unido, EUA)

Prêmio do Júri / Menção Honrosa

Ali Junejo, ator de “Joyland”, de Saim Sadiq (Paquistão)

Prêmio do Júri / Menção Honrosa

Zelda Samson, atriz de “Dalva”, de Emmanuelle Nicot (Bélgica, França)

Prêmio do Júri / Menção Honrosa

Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo, de Pierre Földes (França, Canadá, Holanda, Luxemburgo)

Prêmio do Público / Melhor Documentário Brasileiro

Exu e o Universo, de Thiago Zanato (Brasil, Nigéria)

Prêmio do Público / Melhor Filme de Ficção Brasileiro

O Mestre da Fumaça, de André Sigwalt e Augusto Soares (Brasil)

Prêmio do Público / Melhor Documentário Internacional

Marcha Sobre Roma, de Mark Cousins (Itália)

Prêmio do Público / Melhor Filme de Ficção Internacional

Nayola, de José Miguel Ribeiro (Portugal, Bélgica, França, Holanda)

Prêmio da Crítica / Melhor Filme Internacional

Noite Exterior, de Marco Bellocchio (Itália)

Prêmio da Crítica / Melhor Filme Brasileiro

Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você, de Roberto de Oliveira (Brasil)

Prêmio da Abraccine / Melhor Filme Brasileiro de Diretor Estreante

À Margem do Ouro, de Sandro Kakabadze (Brasil)

Prêmio Paradiso

Walala, de Perseu Azul (Mato Grosso – Brasil)

Prêmio Humanidade

Jorge Bodanzky