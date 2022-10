Com 'Império da luz', de Sam Mendes, Festival do Rio começa na quinta feira

Começa nessa quinta (6), e vai até dia 16, o Festival do Rio, um dos mais importantes do País. O filme de abertura será “Império da luz”, do premiado diretor Sam Mendes.

“É muito simbólico, após anos tão difíceis para toda a indústria do audiovisual no Brasil, abrir o Festival do Rio com um filme que é uma homenagem, uma história que fala daquilo que nos move, do nosso amor pelo cinema”, declarou Ilda Santiago, diretora executiva de programação do evento.

Ambientado em uma cidade costeira da Inglaterra durante os anos 1980, o filme é uma potente história sobre as relações humanas e a magia do cinema. O elenco é estrelado por Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones, entre outros. Foi exibido em festivais internacionais como o TIFF (Toronto Internacional Film Festival) e já um forte candidato para o Oscar 2023.

Os títulos brasileiros, entre longas e curtas-metragens, foram selecionados para cinco mostras: Competição Nacional, Novos Rumos, Hors Concours, Retratos e O Estado das Coisas. A comissão de seleção das obras chegou aos filmes após conferir mais de 450 curtas e 200 longas-metragens inscritos.

A Première Brasil, principal mostra do festival, exibirá títulos aguardados como “Regra 34”, de Julia Murat, que venceu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno; “Paloma”, do premiado diretor pernambucano Marcelo Gomes; “Carvão”, de Carolina Markowiczs; e a animação “Perlimps”, de Alê Abreu (SP), entre outros.

Fora de competição, há grande expectativa para “Pérola”, de Murilo Benício, que terá première mundial no festival; “O pastor e o guerrilheiro”, de José Eduardo Belmonte; e o inovador “Abestalhados 2” (SP), de Marcos Jorge e Marcelo Botta”, também em estreia mundial.

Na Première Brasil (Especial Clássicos) haverá sessões com dois antológicos filmes do cinema brasileiro, ambos completando 62 anos de produção: “Assalto ao trem pagador”, de Roberto Farias e “O pagador de promessas”, de Anselmo Duarte, que detém o título de única obra brasileira premiada com a Palma de Ouro em Cannes. Além da sessão com os dois filmes, haverá um painel abordando aspectos relacionados com o tema.

Na mostra Première Brasil: (Retratos), um dos filmes mais esperados é “Elis & Tom, só tinha de ser com você”, de Roberto Oliveira. O documentário resgata as gravações no início dos anos 1970, nos EUA, do disco que reuniu a cantora ao maestro. Outro destaque da mostra é o já lançado, mas sempre bem-vindo, “Belchior – apenas um coração selvagem”, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti.

Haverá ainda uma homenagem especial para o diretor Breno Silveira, durante a exibição de “Dois filhos de Francisco”, ao ar livre, na Praia de Copacabana.

Internacional

Foram selecionadas atrações premiadas em vários festivais como os de Cannes, Toronto, Veneza e Berlim, que serão exibidas nas mostras Panorama, Expectativa 2022, Première Latina, Midnight Movies 2022 e Itinerários Únicos.

Nomes celebrados do cinema mundial integram as mostras, tais como Amos Gitai (“Uma noite em Haifa”), Frederick Wiseman (“Um casal: Sophia e Tolstói”), Abel Ferrara (“Padre Pio”), François Ozon (“Peter von Kant”), Lav Diaz (“Quando não há mais ondas”), Paul Schrader (“O contador de cartas) e outros.

Entre os títulos mais aguardados estão “Argentina 1985”, de Santiago Mitre, estrelado por Ricardo Darín, e que retrata a ditadura militar argentina; “Nanny”, que recebeu o Grande Prêmio do Júri no festival de Sundance/2022; “Walk up”, do cineasta sul-coreano Hong Sang-soo e “My policeman”, de Michael Grandage, protagonizado por Harry Styles.

Programação completa

Programação brasileira



PREMIÈRE BRASIL (Competitiva)



LONGAS (FICÇÃO)



. “Regra 34”, de Julia Murat, 100′ (RJ) Premiere Nacional

. “Carvão”, de Carolina Markowiczs,108′ (SP) Premiere

. “Mato seco em chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta, 153′ (DF) Premiere Nacional

. “Paloma”, de Marcelo Gomes, 97′ (PE) Premiere Nacional

. “Bem-vinda, Violeta”, de Fernando Fraiha, 109′ (RJ) World Premiere

. “Bocaina”, de Ana Flávia Cavalcanti e Fellipe Barbosa, 70′ (RJ) World Premiere Nacional

. “Fogaréu”, de Flávia Neves, 100′ (RJ) Premiere Nacional

. “Perlimps”, de Alê Abreu, 80′ (SP) Premiere Nacional

. “Propriedade”, de Daniel Bandeira, 100′ (PE) World Premiere

. “Transe”, de Carolina Jabor e Anne Pinheiro Guimarães, 75′ (RJ) World Premiere

. “Paterno”, de Marcelo Lordello, 110′ (PE)- já exibido no Olhar de Cinema

LONGAS DOCUMENTÁRIOS



. “A assembleia” – Brasil, de Beatriz Sayad, Heloisa Passos e Juliana Jardim, 75′ (SP) World Premiere

. “Diálogos com Ruth de Souza”, de Juliana Vicente, 107′ (RJ) World Premiere

. “Exu e o universo”, de Thiago Zanato, 85′ (SP) World Premiere

. “Fausto Fawcett na cabeça”, de Victor Lopes, 103′ (SP) World Premiere

. “Kobra auto retrato”, de Lina Chamie, 84′ (SP) World Premiere

. “Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor”, de Luis Carlos de Alencar, 105′ (RJ) World Premiere

. “Nossa pátria está onde somos amados”, de Felipe Hirsch, 102′ (SP) World Premiere

. “Sociedade do medo”, de Adriana Dutra, 76′ (RJ) World Premiere

. “7 cortes de cabelo no Congo”, de Luciana Bezerra, Gustavo Melo e Pedro Rossi, 90′ (RJ) – já exibido (e premiado) no Olhar de Cinema

CURTAS-METRAGENS (competição)



. “Abscesso”, de Bianca Iatallese, 15’ (SP)

. “Big bang”, de Carlos Segundo, 14′ (MG)

.”Cinema vivo”, de Chris MN, 7′ (RJ)

. “Contando aviões”, de Fabio Rodrigo, 15′ (SP)

. “Escasso”, de Gabriela Gaia Meirelles, 15′ (RJ)

. “Garotos ingleses”, de Marcus Curvelo, 15′ (BA)

. “Kokoro – de coração a coração”, de André Hayato Saito, 15′ (SP)

. “Mulheres árvore”, de Wara, 15′(CE)

. “Peixes não se afogam”, de Anna Azevedo, 15′ (RJ)

. “O senhor do trem”, de Aída Queiroz e Cesar Coelho, 11’ (RJ)

. “Último domingo”, de Joana Claude e Renan Barbosa Brandão 15′ (RJ)

. “Selfie”, de Alex Sernambi, 14’ (RS)

. “Solmatalua”, de Rodrigo Ribeiro-Andrade, 15′ (SC)

. “Tiro de misericórdia”, de Augusto Barros, 15′ (MG)

PREMIÈRE BRASIL – NOVOS RUMOS

COMPETIÇÃO LONGAS



. “A cozinha”, de Johnny Massaro, 61′, fic (RJ) World Premiere

. “A filha do caos”, de Juan Posada, 75′, fic (RJ) World Premiere

. “Canção ao longe”, de Clarissa Campolina, 76′, fic (MG) World Premiere

. “Maputo Nakuzandza”, de Ariadine Zaumpaulo, 60′ (SP)

. “O acidente”, de Bruno Carboni, 95′, fic (RS)

. “Três tigres tristes”, de Gustavo Vinagre 94′, fic (SP) Premiere Nacional

. “Lilith”, de Bruno Safadi, 80′, fic (RJ) World Premiere

. “Ciclo”, de Ian SBF, 87’, fic (RJ) World Premiere

COMPETIÇÃO CURTAS



. “Aluísio, o silêncio e o mar”, de Luiz Carlos Vasconcellos, 18′ (PB)

. “Caminhos afrodiaspóricos do Recôncavo da Guanabara”, de Wagner Novais, 20′

. “Curupira e a máquina do destino”, de Janaína Wagner, 25′ (SP)

. “E nada mais disse”, de Júlia Menna Barreto, 18′

. “Entre a colônia e as estrelas”, de Lorran Dias, 49′

. “Êra punk”, de Flávio Galvão, 25′ (SP)

. “Fantasma neon”, de Leonardo Martinelli, 20’ (RJ)

. “Iceberg”, de Will Domingos, 25 (RJ)

HORS CONCOURS

. “Andança – os encontros e as memórias de Beth Carvalho”, de Pedro Bronz, 115′, doc (RJ) World Premiere

. “Miucha, a voz da Bossa Nova”, de Daniel Zarvos e Liliane Mutti, 98′ (RJ) World Premiere

. “O pastor e o guerrilheiro”, de José Eduardo Belmonte, 115′, fic (RJ)

. “Pérola”, de Murilo Benício, 91′, fic (RJ) World Premiere

. “Abestalhados 2”, de Marcos Jorge, Marcelo Botta, 95’, fic (SP) World Premiere

. “Derrapada”, de Pedro Amorim, 103′, fic (RJ) World Premiere

. “Down Quixote”, de Leonardo Cortez, 105′, fic (SP) World Premiere

. “A praga”, de José Mojica Marins + A Última Praga de Mojica, de Cédric Fanti, Eugenio Puppo, Matheus Sundfeld, Pedro Junqueira, 69′ (SP)

NOVOS RUMOS / HORS CONCOURS

. “Domingo à noite”, de André Bushatsky, 87′, fic (SP) World Premiere

PREMIÈRE BRASIL: O ESTADO DAS COISAS

.”Boicote”, de Julia Bacha, 73′, doc World Premiere

. “Corpolítica”, de Pedro Henrique França, 102′, doc (SP) Premiere Nacional

. “Direito de sonhar”, de Theresa Jessouroun, 75′ doc (RJ) Premiere Nacional

. “Fio do afeto”, de Bianca Lenti, 72′, doc (RJ) World Premiere

. “Palco de luta”, de Iberê Carvalho, 71′, doc (DF) World Premiere

. “Regenerar: caminhos possíveis em um planeta machucado”, de Maria Clara Parente, “72”, doc (RJ) World Premiere

“Um tiro no escuro”, de Paulo Ferreira, 108′, doc (RJ) World Premiere

CURTAS (hors-concours)

. “Romão”, de Clementino Júnior, 10′ (RJ)

. “Socorro”, de Susanna Lira, 16′ (RJ)

. “Sinfonia da vacina”, de Guilherme Coelho e Julia De Simoni, 11′ (RJ)

. “Tekoha”, de Carlos Adriano, 14′ (SP)

PREMIÈRE BRASIL: RETRATOS

. “Elis & Tom, só tinha de ser com você”, de Roberto de Oliveira 90′ (RJ) World Première

. “De você fiz meu samba”, de Isabel Nascimento Silva, 72′ (RJ) World Première

. “Elton Medeiros: o sol nascerá”, de Pedro Murad, 96′ (RJ)

. “Luzes mulheres ação”, de Eunice Gutman, 85′ (RJ) World Premiere

. “Daniel Senise – nem tudo tem que ser sobre alguma coisa”, de Bernardo Pinheiro, 74 ‘ (RJ) World Premiere

. “Otto: de trás p/ diante”, de Helena Lara Resende, Marcos Ribeiro, 77′ (RJ) World Premiere

. “Quando a coisa vira outra”, de Marcio de Andrade, 94′ (DF) World Premiere

. “Belchior – apenas um coração selvagem”, de Natália Dias, Camilo Cavalcanti, 90′ (RJ)

PREMIÈRE BRASIL (Especial Clássicos)

. “Assalto ao trem pagador”, de Roberto Farias, 90’

. “O pagador de promessas”, de Anselmo Duarte, 97’

OUTRAS MOSTRAS: Midnight

. “O país da pornochanchada”, de Adolfo Lachtermacher, 75’ (RJ) doc World Premiere



Programação internacional

PANORAMA

“Briga entre irmãos”, de Arnaud Desplechin

“Uma noite em Haifa”, de Amos Gitai

“Daliland: a vida de Salvador Dalí”, de Mary Harron

“Love life”, Kâji Fukade

“Em viagem, o papa”, de Gian Franco Rosi

“Devoro seu coração”, de Pippo Mezzapesa

“Nostalgia”, de Mario Martone

“O senhor das formigas”, de Gianni Amelio

“Revoir Paris”, de Alice Winocour

“Operação Hunt”, de Lee Jung-jae

“Túnica turquesa”, de Maryam Touzani

“Padre Pio”, Abel Ferrara

“The banshees of Inesherin”, de Martin McDonagh

“Quando não há mais ondas”, Lav Diaz

“O julgamento dos nazistas de Kiev”, de Sergey Loznitsa

“O menu”, de Mark Mylod

“A acusação”, de Yvan Attal

“Peter von Kant”, de François Ozon

“O mundo de ontem”, de Diastème

“Nossa Senhora do Nilo”, Atiq Rahimi

“O tesouro do pequeno Nicolau”, de Julien Rappeneau

“Good night Oppy”, de Ryan White

“Um casal: Sophia e Tolstói”, de Frederick Wiseman

“Notre-Dame em chamas”, de Jean-Jacques Annaud

“Mali Twist”, Robert Guédiguian

“Walk up”, de Hong Sang-soo

“Um ano, uma noite”, Isaki Lacuesta

“As bestas”, de Rodrigo Sorogoyen

“Chegaram à noite”, de Imanol Uribe

“As histórias de meu pai”, de Jean-Pierre Améris

“EO”, de Jerzy Skolimowski

“Meu filho é um craque”, de Julien Rappeneau

“Mariupol 2”, de Mantas Kvedaravicius, Hanna Bilobrova

“Mãe e filho”, de Léonor Serraille

“Raymond & Ray”, de Rodrigo Garcia

“Call Jane”, de Phyllis Nagy

“O contador de cartas”, de Paul Schrader

“Living”, de Oliver Hermanus

“Corsage”, de Marie Kreutzer

“A menina silenciosa”, de Colm Bairéad

“Mônica”, Andrea Pallaoro

“Mascarade”, de Nicolas Bedos

“Broker – uma nova chance”, de Hirokazu Kore-Eda

“A conferência”, de Matti Gescho Nneck

“Noites de Paris”, de Mikhaël Hers

“E.T.: o extraterrestre”, Panorama, de Steven Spielberg

“Sra. Harris vai a Paris”, de Anthony Fabian

“Till – a busca por justiça”, de Chinonye Chukwu

“Os Harkis”, Philippe Faucon

“The five devils”, de Léa Mysius

“Close”, de Lukas Dhont

“My policeman”, de Michael Grandage

EXPECTATIVA 2022

“Às margens”, de Juan Diego Botto

“O homem mais feliz do mundo”, de Teona Strugar Miteuska

“Um homem”, de Kei Ishikawa

“Três noites por semana”, de Florent Couelou

“O sexto filho”, de Léopold Legrand

“Chiara: Santa Clara de Assis”, de Susanna Nicchiarelli

“Como uma tartaruga”, de Monica Dugo

“Blue Jean”, de Georgio Oakley

“Você não terá meu ódio”, de Kilian Riedhof

“Belas promessas”, de Thomas Kruithof

“Meu lugar no mundo”, de Adrián Silvestre

“Visão de uma borboleta”, de Maksym Nakonechnyi

“Nossa Senhora da loja do chinês”, de Ery Claver

“Autobiography”, de Mak Mubarak

“Uma canção de amor”, Max Walker-Silverman

“Canção de ninar”, de Alauda Ruiz de Azúa

“A vítima”, de Michal Blasko

“À sombra das figueiras”, de Erige Sehiri

“Última dança”, de Delphine Lehericey

“Cidadãos preocupados”, de Idan Haguel

“Conversando sobre o tempo”, de Annika Pinske

“Wildhood: busca pelas raízes”, de Bretten Hannam

“Return to Seoul”, de Davy Chou

“Tudo sob descontrole”, de Didier Barcelo

“Os piores”, de Lise Akokb & Romane Gueret

“Holy Spider”, de Aliabbasi



PREMIÈRE LATINA

“Alis: a amiga confidente”, de Clare Weiskopf, Nicolás van Hemel Ryck

“O curto verão de Hilda”, de Agustín Banchero

“Transition: presença invisível”, de Alejandro Torres Kennedy

“La encomenda”, de Pablo Giorgelli

“A vaca que cantou uma canção para o futuro”, de Francisca Alegria

“1976: um segredo na ditadura”, de Manuela Martelli

“Nudo Mixteco: três destinos de mulheres”, Ángeles Cruz

“O branco”, de Alejandro Andújar

“Jogo da corrupção”, de Armando Bó

“Segredos em família”, de Jorge Riquelme Serrano

“Argentina, 1985”, de Santiago Mitre

MIDNIGHT MOVIES 2022

“Piggy”, de Carlota Pereda

“Priscila, a rainha do deserto”, de Stephan Elliott

“Nightsiren”, de Tereza Nyotová

“Pornomelancolia”, de Manuel Abramovich

“Mantícora”, de Carlos Vermut

“Grito de horror”, de Joe Dante

“Oldboy”, de Park Chan-wook

“Solitário”, de Graig Boreham

“Shortbus”, de John Cameron Mitchell

“Decisão de partir”, de Park Chan-wook

“Fogo-fátuo”, de João Pedro Rodrigues

“Halloween ends”, de David Gordon Green

“Nanny”, de Nikyatu Jusu



ITINERÁRIOS ÚNICOS

“Cesária Évora”, de Ana Sofia Fonseca

“Jane Campion, a mulher cinema”, de Julie Bertuccelli

“Revelando Eadweard Muybridge”, de Marc Shaffer

“Mambas: guerreiras da savana”, de Lena Karbe

“Amando Patrícia Highsmith”, de Eva Vitija

“Floresta vermelho escuro: monjas budistas no Tibet Maya”, de Huaqing Jin

“Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song”, de Daniel Geller & Dayna Goldfine

“Lynch/Oz”, de Alexandre O. Philippe