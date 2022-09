Filmes de terror no Instituto Cervantes

Começou nesta sexta (30) e termina nesse sábado (1°) o festival Hell de Janeiro de cinema internacional de terror. O evento completa dez anos de existência e ocorre no Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, em Botafogo, zona sul da cidade.

Neste ano e, para comemorar os 10 anos, o evento apresentará ao público a Mostra Internacional de Animação Sombria para Adultos - Animaldiçoados, o Festival Internacional de Cinema de Terror, a feira Artists' Hell Alley e a palestra Uma história da literatura de horror no Brasil.

A entrada para a sala de exposição é franca, mas o público tem que retirar o ingresso pela internet. Para as sessões de filmes, o ingresso custa R$ 3.

O festival nasceu como uma mostra de animação internacional de terror chamada Animaldiçoados e, em 2019, começou a receber filmes de ficção e documentário experimental, passando a chamar Hell de Janeiro. O Animaldiçoados faz parte da programação e reúne as melhores animações brasileiras e internacionais de terror.

Festival



Cerca de 60 filmes, a maioria curtas-metragens, participam do Festival Internacional de Cinema de Terror, incluindo o longa francês Super Z, que faz sua estreia no evento. As sessões de cinema começam às 14h30 e vão até as 20h. Hoje (30), serão quatro sessões, no total. Amanhã (1º), serão três sessões de filmes mais a palestra.

Um júri técnico já selecionou os melhores curtas da décima edição do Hell de Janeiro nas categorias carioca, nacional, internacional e animação. “São quatro prêmios principais e as menções honrosas”, disse o diretor e curador do evento, Alexander Vinicius de Mello. A cerimônia de premiação acontecerá amanhã, às 19h30, durante a última sessão de cinema do festival.

Os vencedores receberão R$ 6 mil cada em locação de equipamentos para produção do próximo filme. Já o Centro Técnico Audiovisual (CTAv) oferecerá uma transcrição do filme para o melhor curta carioca. “São serviços de finalização de cinema “, explicou o curador. (com Agência Brasil)