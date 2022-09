Crítica - ‘Predestinado’: cinebiografia do médium Zé Arigó

O filme “Predestinado: Arigó e o espírito do Dr. Fritz” já em cartaz, e conta a história do mineiro José Pedro de Freitas, o Arigó (feito por Danton Mello), primeiro médium a incorporar o espírito do médico alemão Dr. Fritz, morto durante a Primeira Guerra Mundial. ‘Predestinado’ é dirigido por Gustavo Fernandez (diretor-geral do remake da novela “Pantanal”). Hoje em dia, muitos podem não se lembrar. Mas, o médium Zé Arigó atraiu atenção do mundo, entre as décadas de 50 e 70, e recebeu orientações espirituais de Chico Xavier para o exercício da sua mediunidade. Certa época, era tão famoso, que pessoas de todo o Brasil (e até mesmo de outros países) iam se consultar com ele em Congonhas, Minas Gerais, e suas ‘operações espirituais’ eram exibidas na TV. Chegou a ter um filme sobre ele, ‘Arigó: fenômenos do espírito do Dr. Fritz’, lançado em 1965.

Arigó foi alvo de críticas (sobretudo da igreja católica, que o considerava um engodo, o que fazia ‘feitiçaria’), chegou a ser preso e julgado por seus atos, e saiu aclamado da prisão. Mas, ao mesmo tempo, se tornou esperança de cura para aqueles que acreditavam em cirurgias espirituais (algo que, com o tempo, provou-se, na maioria das vezes era picaretagem com outros). Em recentes entrevistas, o ator Danton Mello, que faz o médium, disse que o que mais lhe causou aflição foi fazer as partes em que ele operava as pessoas. Arigó pegava uma simples faca de cozinha e enfiava nos olhos ou partes do corpo das pessoas e extirpava tumores. Certa vez, um médico americano foi operado por ele, e comprovou que ficou realmente curado.



Como o médium realizava os atendimentos sem receber nenhum retorno financeiro em troca (e atendeu milhões), por muito tempo sua esposa Arlete (feita por Juliana Paes) cuidou do sustento da família com o que ganhava trabalhando como costureira. Já outros médiuns, que o seguiram, costumavam cobrar em dinheiro. E muito.



Para desenvolver o roteiro original do filme, a roteirista Jacqueline Vargas realizou entrevistas com familiares do médium e pesquisou extensamente em fontes diretas e muitos livros, sendo um dos principais, “Arigó e o espírito do Dr. Fritz”, escrito pelo jornalista e escritor americano John G. Fuller. No elenco estão Marcos Caruso, Alexandre Borges, Marco Ricca, Cássio Gabus Mendes, João Signorelli (como Chico Xavier) e James Faulkner (em participação especial como Dr. Fritz). O filme tem clima solene e texto declamado, pontuado por piano (um clichê do cinema mundial). Mas a história de Arigó é interessante o bastante para entreter a plateia.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.