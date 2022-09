O filme ‘A noiva’, de Sérgio Tréfaut, tem première mundial no Festival de Veneza

Nascido no Brasil (SP), aonde vem frequentemente, e residente em Portugal, Tréfaut falou do seu novo filme selecionado para a 79º edição do Festival de Veneza (até 10/09).

“A noiva” está na programação da prestigiada mostra Orizzonti, dedicada a novas expressões estéticas do cinema.

A relação de Tréfaut com o Brasil vai além de suas frequentes visitas por aqui. Seu filme anterior, “Paraíso” – que encerrou o Festival IndieLisboa / 2021 – narra a história real da rotina de um grupo de idosos que se encontram nos jardins do Palácio do Catete, antiga sede da Presidência da República quando o Rio de janeiro era capital federal.

Seguindo o viés multifacetado que caracteriza sua obra, Tréfaut aborda em “A noiva” uma temática bem diferente. Inspirado numa história real, o filme é sobre uma adolescente que foge de casa para casar com um guerrilheiro.

Na entrevista ao Jornal do Brasil, o cineasta falou sobre o viés escolhido para abordar o tema do filme, o significado da seleção para Veneza e sua expectativa com a receptividade do público.



Jornal do Brasil - Fale, por favor, um pouco mais sobre “A noiva” e o que o levou a realizá-lo, enfim, a principal motivação para ter feito o filme.



Sérgio Tréfaut - A Noiva conta a história de uma adolescente luso-francesa que foge de casa para casar com um guerrilheiro do ISIS. Transforma-se numa noiva da Jihad. Três anos mais tarde, sua vida mudou muito. Vive num campo de prisioneiros no Iraque, é mãe de dois filhos e está grávida outra vez. É uma viúva de 20 anos e será brevemente julgada pelos tribunais iraquianos. O que a experiência da guerra e a lavagem cerebral fizeram a essa menina?

Estive no Iraque pela primeira vez em 2012, logo após a retirada do exército americano. Naquela época, eu estava tentando preparar um documentário, procurando desmontar a falsidade da teoria de Estado norte-americana, segundo a qual uma imprensa independente e eleições livres transformariam o Iraque num país democrático e pacífico. O meu projeto de documentário naufragou com o surgimento do ISIS e com a ocupação de Mossul. Pouco depois, o enorme número de jovens europeus a se alistarem no ISIS esteve na origem deste filme.

Pelo desenvolvimento da história e declarações suas, parece não ter havido intenção de retratar extremismos, mas sim buscar o entendimento das razões que levaram aqueles adolescentes a se envolverem nessa situação. É correta essa afirmação?



Como a maioria das pessoas, fiquei muito surpreendido com o fato do Daesh, um grupo tão afastado de um Islão de paz, ter seduzido milhares de jovens e adolescentes. Li muitos artigos, livros, assisti a muitas reportagens, viajei, fiz entrevistas. Descobri associações de entreajuda de pais que tentam entender os filhos que fugiram de casa, aderindo ao Daesh. Percebi que não existiam respostas simples. Procurei retratar uma dessas jovens de 20 anos, dividida entre dois mundos: o mundo ocidental em que cresceu e do qual fugiu e o mundo do fanatismo ao qual aderiu. Eu gostaria de conseguir entrar na cabeça de uma destas meninas. Mas sei que são todas diferentes e que seria de uma arrogância absurda oferecer respostas genéricas para um enigma tão grande. Por isso escolhi uma, de quem quis chegar perto, respeitando o seu mistério e as suas contradições.

Além da tradição e visibilidade do Festival de Veneza, é inevitável concluir que a seleção é também um selo de qualidade. O que significa para você e para o filme esse reconhecimento?



É um enorme privilégio apresentar o filme no Festival de Veneza. Só o fato de estar no Festival abre a porta para muitos outros eventos e mercados. Aquilo que gostaria é que o filme chegasse a um público mais alargado, nas salas de cinema. Acredito que “A noiva” oferece ao espectador uma sensação inédita de “estar lá”, de “viver com”. Algo de muito próximo da experiência documental, mas sem qualquer pretensão de ter respostas e explicações sobre uma realidade cuja violência não nos deixará de surpreender.

A prestigiada Orizzonti é dedicada a novas expressões estéticas do cinema e Veneza tem uma plateia exigente. Por outro lado, seus filmes encontram sempre uma identificação com os espectadores. Lembro o tocante “Paraíso”, que é um exemplo disso. Fale um pouco sobre a receptividade que espera para “A noiva”.



Ainda não consigo ter distância de “A noiva” para poder saber o que representa emocionalmente para o público. Sei que o filme aborda uma realidade muito forte, sei que evita clichês e toda a violência gratuita de que o cinema está infestado. Sei que os atores são poderosos e nem parecem atores. Parece que estamos naquele lugar e sempre curiosos do que pode acontecer. Acho que “A noiva”, além de nos transportar numa viagem única, é um filme belo. É o contrário de um drama, é um filme sem moralismos, sem o pré-julgamento das viúvas do Isis, sem a caricatura dos soldados sádicos e cruéis. Como disse Alberto Barbera, diretor do Festival de Veneza, é a primeira vez que uma ficção ousa retratar este universo.