Crítica - ‘Entre rosas’: uma comédia leve e gostosa

De vez em quando, é bom ver um filme ‘bonitinho’, sem explosões, mortes ou coisas do tipo, que Hollywood nos serve sob todos os formatos. E esta produção francesa ‘Entre rosas’, dirigida por Pierre Pinaud, é assim: leve e divertida. Estrelada pela premiada atriz Catherine Frot (“Marguerite”), esta comédia francesa é sobre uma famosa criadora de rosas que agora está à beira da falência. Eve enfrenta sérias dificuldades, e está prestes a ser comprada por um concorrente. Mas, sua secretária Véra (Olivia Côte), com a melhor das intenções, contrata três pessoas para trabalhar no jardim com elas. Contudo, o trio se mostra desprovido de qualquer habilidade para jardinagem. Ainda assim, surge um plano que poderá mudar o destino da empresa. Tudo sem excessos.

O diretor Pinaud conta que desde pequeno é apaixonado pela arte da jardinagem e, com seu irmão, imaginava o jardim ideal. Ele define ‘Entre rosas’ como uma história de Davi versus Golias. “É sobre uma mulher teimosa lutando sozinha contra grandes corporações e leis do mercado, rejeitando técnicas modernas que diminuem a qualidade das rosas produzidas.”

Já Catharine Frot confessa que a personalidade da personagem e seu arco dramático foram o que mais lhe chamaram a atraíram para o filme. “Fiquei muito emocionada com a dimensão social e humanidade em ‘La fine fleur’ (no original). Depois também percebi a importância das flores nessa história. Elas transbordam charme, e foram essenciais para o todo.” A atriz também confessa que o filme foi um trabalho que a tocou particularmente. “É um filme muito bonito, refinado, e muito bem escrito e construído. Expõe as dificuldades de um pequeno negócio familiar diante das grandes corporações, e mostra a luta de uma mulher delicada que tenta viver sem abrir mão de seus valores morais.” Resumindo: bonitinho.



COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.