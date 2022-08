Crítica - ‘X: A marca da morte’, terror feito para virar cult

Um dos filmes de terror indie mais badalados do ano foi "X" (no original, aqui, ganhou o adendo "a marca da morte"). Porque ele foi todo construído para virar cult. Acaba que, apesar de bem interessante, ele não é isso tudo. Um filme do gênero, mais recente, "O telefone preto", não teve metade da badalação e entregou uma trama mais sólida e assustadora (em vários aspectos). Tanto que foi muito bem nas bilheterias.

O título original ‘X” refere-se a filme pornográfico ou de conteúdo mais adulto, nos Estados Unidos (foi usado até os anos 90 e, depois, criou-se o termo NC-17; o clássico ‘Perdidos na noite’, por exemplo, foi um filme X). Isto porque o filme mostra uma equipe que vai até uma fazenda isolada para filmar um pornô, “A filha do fazendeiro”. O ano é 1979, quando esse tipo de filme estava em alta e ainda era exibido nos cinemas. Acontece que o recanto, alugado de um casal de idosos, que não sabe o conteúdo da produção, guarda um mistério macabro, claro. Então, enquanto acompanhamos a feitura do filme dentro do filme, coisas estranhas (e mortais) começam a acontecer.

No geral, o clima/ambientação de “X” é ok. Se fosse realmente uma produção dos anos 70, teria sido bem mais sexual e violenta. Como curiosidade, o elenco conta com o astro da música pop Kid Cudi, que faz o ator pornô principal. E paralelamente às filmagens deste, a produção de “X” rodou uma prequel chamada ‘Pearl’, que se refere ao nome da idosa (feita por Mia Goth, que também faz uma das atrizes pornô!), a dona da fazenda, que é a chave do mistério do filme. O que leva a uma reviravolta que compensa o todo. Mas vale a pena procurar por “O massacre da serra elétrica”, um filme de terror dos anos 70 realmente assustador até hoje.



_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.