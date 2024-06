JORNAL DO BRASIL cria editoria 'Chico Buarque 80 Anos'

Espaço será recheado de notícias e histórias de um dos mais importantes e necessários personagens da cultura brasileira mundo afora...

Publicado em 19/06/2024 às 06:19

Alterado em 19/06/2024 às 08:32

Chico Buarque em 14/7/67 com Vinícius de Moraes Foto: Ronaldo Theobaldo/CPDOC JB

Um dos mais importantes compositores e escritores brasileiros, Chico Buarque de Holanda, completa 80 anos nesta quarta-feira, 19 de junho. E para marcar esta data tão importante para a cultura, o JORNAL DO BRASIL cria a editoria "Chico Buarque 80 Anos'.

Aqui, a redação do JB re/publicará as histórias desse tricolor, dono da palavra, que muito nos orgulha, autor de versos antológicos que ilustram tantos capítulos da história brasileira, momentos que o JORNAL DO BRASIL vem registrando há décadas em suas páginas.

Textos, fotos, vídeos, áudios... Tudo poderá ser visto e revisto aqui.

Mas não se avexe, não, leitor, que nada é pra já...



(E-mail para colaboradores: [email protected])

Notícia do JB, de 4/1/65, Caderno B, coluna da Léa Maria: