Deus (não) está morto

“Grande astro! Que seria da tua felicidade se te faltassem aqueles a quem iluminas? Faz dez anos que te abeiras da minha caverna, e, sem mim, sem a minha águia e a minha serpente, haver-te-ias cansado da luz e deste caminho. [...] Pois bem: já estou tão enfastiado da minha sabedoria, como a abelha que acumulasse demasiado mel. Necessito mãos que se estendam para mim.” Esse é o início do livro “Assim falou Zaratustra” (ou “Assim falava Zaratustra''), que vem acompanhado do subtítulo: “um livro para todos e para ninguém”. A obra foi escrita por Friedrich Nietzsche entre 1883 e 1885, e narra as andanças e ensinamentos de Zaratustra, personagem que podemos definir como uma mistura de filósofo pré-socrático e um profeta bíblico. Talvez seja o livro mais importante do autor, pelo menos o próprio define assim em “Ecce Homo”. Seria uma obra “para todos e para ninguém” porque ao mesmo tempo em que é escrito de forma completamente diferente dos livros de filosofia, é de uma profundidade absoluta, que exige cuidado e atenção.

Amir Haddad, o grande mestre do teatro brasileiro, a filósofa e poetisa Viviane Mosé, e o Grupo Tá na Rua, resolveram contar essa história de forma terrena, única e arrebatadora. O espetáculo “Zaratustra: uma transvaloração dos valores” nasceu da relação de Amir com o personagem de Nietzsche. A afirmação do instante, do corpo, da necessidade de uma vida ousada e corajosa, e de um humano forte com os pés fincados na terra, capaz de realizar os mais altos voos; enfim, a afirmação de uma postura diante da vida que assume em seus diversos aspectos, inclusive na dor, na perda, acompanhada da capacidade de potencializar esta perda em ação, em criação, é o que caracteriza tanto as afirmações do Zaratustra de Nietzsche quanto do trabalho e da vida do ator e diretor Amir Haddad. Com 85 anos de idade e 65 de carreira, ele é o fundador e líder do Grupo Tá na Rua, que existe desde 1980 e segue reafirmando sua importância e potência criadora, ocupando ruas, praças e jogando com a cultura popular.

Viviane Mosé e Amir Haddad no espetáculo 'Zaratustra: uma transvaloração dos valores' (Foto: Foto: divulgação)

O livro começa com Zaratustra descendo de sua caverna após dez anos de solidão. Repleto de sabedoria e amor, chega à cidade com o objetivo de conhecer os homens, testemunhando a chegada do super-homem. “Eu vos anuncio o super-homem”, diz. Este, que tem o prefixo “super” no sentido de superação, e não como algo superior, há de ser a razão da terra, alguém que é livre de preconceitos e morais humanas, tendo suas próprias crenças e propósitos. O termo representa a quebra de valores correntes que moldam os indivíduos, a inflexão no comportamento dos homens, se libertando, em especial, da moralidade cristã, e passando a almejar glórias terrenas desprovidas de culpa ou pecado. Para atingir esse objetivo, um dos principais meios é a coragem. Nietzsche critica quem se acomoda em uma condição atual. O homem que supera pensa em avançar, corre perigos, vai a luta e conquista. Decepcionado com a incapacidade de mover a multidão, Zaratustra resolve não mais convertê-los, e sim falar com quem está interessado em se separar dos outros.

O espetáculo do Grupo Tá na Rua é ambientado em uma praça da Idade Média e encena o prólogo do livro, inserindo outros trechos da obra, sem deixar de trazer a fala do diretor Amir Haddad para a cena. Ele, que interpreta Zaratustra, contracena com o próprio Nietzsche, interpretado por Viviane Mosé, também responsável pela dramaturgia, e os dois são rodeados pelo corpo e afeto terreno do grupo. Assim como a peça em questão, o livro é escrito de forma musical, poética, quase mística e um tanto transgressora, com parábolas, cantos e imagens rebuscadas. Todos podem - e devem - ler e participar. Mas somente alguns irão entender. Nietzsche faz uma das maiores críticas aos valores ocidentais, num grito contra a hipocrisia de uma época, denunciando o niilismo que permeia as instituições. Zaratustra é quem fala. Este não quer discípulos, muito menos fã-clube. Ele quer aliados, parceiros na luta, mas sabendo que em determinado momento será preciso seguir com as próprias pernas. É um ode à liberdade, tornando-se senhor de si mesmo e apontando caminhos possíveis.

Assim como o filósofo apresenta a liberdade, Amir Haddad faz o mesmo em seu teatro. Me apetece muito a relação que faz entre o teatro e o futebol: para ele, o teatro é um jogo com muita liberdade, controlada por pouquíssimas regras, assim como o futebol. E essas regras são descobertas durante o jogo, ao ocupar um espaço. Lembre-se: quem pede, recebe. E quem se desloca tem a preferência. O teatro é vivo! Quem está morto, segundo Nietzsche, é Deus. E quando fala isso, não parece ter conotações teológicas, ao contrário do que se imagina. É apenas o resultado da dessacralização de tudo promovido historicamente pelo sistema e pela religião. Teria uma relação a morte de Deus com a morte do homem? Parece que o homem “matou” Deus por não necessitar mais de uma instância superior para guiar sua vida e estabelecer um limite, pois passa a ser esta referência e se torna uma instância absoluta. Mas aqui, falo do Deus criado pelos “ismos”, e não do Deus que se encontra em nós. Falar de um homem é falar de seus valores, de seu modo de vida. Tudo é uma criação, uma produção. E para viver é preciso coragem, é preciso transgredir. Como falou Zaratustra: “é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante.” Porque o teatro está vivo! Os jogadores também. Então, Deus não está morto.