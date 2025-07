Preta Gil, exemplo de coragem, perde a árdua luta contra o câncer, e comove o País

Cantora morreu neste domingo, nos Estados Unidos, onde enfrentava mais uma etapa do longo tratamento

Publicado em 20/07/2025 às 20:11

Alterado em 20/07/2025 às 20:58

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos, enquanto realizava tratamento contra um câncer nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a reportagem, a artista apresentou piora em seu estado de saúde na última quarta-feira (16), após sentir-se mal durante uma sessão de quimioterapia.

Preta Gil vinha lutando contra a doença desde 2023, quando foi diagnosticada com um câncer no intestino. Na última semana, durante mais uma etapa do tratamento em uma clínica americana, exames detectaram que a enfermidade havia se espalhado, agravando significativamente o quadro clínico da cantora.

A assessoria de imprensa de Preta Gil confirmou o falecimento à coluna e informou que a família divulgará uma nota oficial em breve. Amigos próximos da artista e seu filho, Francisco, já estavam nos Estados Unidos acompanhando o tratamento nos últimos dias.

Uma das grandes amigas de Preta, a atriz Carolina Dieckmann, conseguiu uma pausa nas gravações de novela e viajou para acompanhá-la. Porém, segundo o Metrópoles, Carolina não sabia que o quadro da cantora era tão crítico. “Ela foi na esperança de apoiar Preta, mas infelizmente a situação já era irreversível”, disseram fontes ligadas à família.

Ainda de acordo com o portal, a notícia da morte de Preta Gil abalou profundamente o cantor Gilberto Gil, pai da artista. Fontes próximas relataram que Gil teve um aumento de pressão arterial ao receber a notícia do falecimento da filha, em meio a um momento de forte comoção familiar.

Preta Gil era admirada por sua trajetória artística e também por sua postura pública de defesa das causas sociais, da diversidade e do combate ao preconceito. Desde o diagnóstico, ela vinha compartilhando parte de sua batalha contra o câncer com os fãs pelas redes sociais, transmitindo mensagens de força e esperança.

A despedida da cantora ocorre em meio a homenagens emocionadas de colegas artistas, amigos e admiradores, que reconhecem seu legado na música brasileira e na luta por uma sociedade mais inclusiva. A família ainda não divulgou detalhes sobre o translado do corpo para o Brasil ou informações sobre o velório.