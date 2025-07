Banda Sinfônica Nacional estreia no Rio

Formada por músicos de diversas orquestras do país, banda vai se apresentar com os harpistas Gelton Galvão (Brasil) e Eloise Labaume (França) no Art Sesc, no Flamengo

A Banda Sinfônica Nacional, formada por músicos de diversas orquestras do país, fará sua estreia, na próxima terça-feira (22), no Espaço Cultural Arte Sesc, no Flamengo, Zona Sul do Rio. A apresentação, sob regência do maestro Eduardo Lagreca Fan, será acompanhada de participações especiais dos harpistas Gelton Galvão (Brasil) e Eloise Labaume (França). O espetáculo integra a programação do RioHarpFestival 2025 e tem entrada franca (convites distribuídos uma hora antes no local).



A programação do RioHarpFestival - considerado o maior festival de harpas do mundo – no Arte Sesc teve início no dia 1º de julho, com a apresentação da harpista francesa Claire Lefur e o grupo Les Alizes. A agenda segue até o dia 29, sempre às terças-feiras, às 18h - com uma exceção na quarta, dia 16 (confira abaixo a programação completa).



Celebrando sua 20ª edição, o evento conta com 84 concertos em diversos espaços culturais do Rio de Janeiro, reunindo cerca de 150 músicos e grupos vocais de diferentes continentes e apresentando uma rica diversidade de estilos musicais – da música barroca aos ritmos contemporâneos.



Criado em 2006 dentro do projeto Música no Museu, o RioHarpFestival tornou-se um fenômeno nacional e internacional, com edições em São Paulo (SPHarpFestival), Brasília (BsbHarpFestival) e uma versão europeia que circula por 10 cidades de 8 países. Em 2025, o festival estende sua atuação também para a África do Sul. Ao longo de duas décadas, firmou-se como referência ao promover recitais lotados e dar visibilidade à harpa em múltiplas culturas e linguagens, do clássico ao rock, passando por ritmos indianos, árabes, jazz e música brasileira.



Mais do que um instrumento clássico de sonoridade delicada, a harpa tem resistido ao tempo, renovando seu papel na música contemporânea. O Música no Museu, responsável pela realização do festival, é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Rio de Janeiro e completa 28 anos em 2025, com mais de 1,2 milhão de espectadores e 30 prêmios nacionais e internacionais.



SERVIÇO: RioHarpFestival 2025 no Espaço Cultural Arte Sesc / Rua Marques de Abrantes, 99, Flamengo – Rio de Janeiro / Horário: 18h / Entrada franca (distribuição de ingressos uma hora antes no local) / 22 de julho (terça-feira) Banda Sinfônica Nacional – Regência: Eduardo Lagreca Fan / Participação de Gelton Galvão (harpa) – Brasil / Participação especial: Eloise Labaume (harpa) – França / 29 de julho (terça-feira) Orquestra Rio Camerata – Regência: Alexandre Rocha / Participações especiais: Alba Brundo (harpa) – Itália e Gelton Galvão (harpa) – Brasil.