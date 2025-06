Morre Francisco Cuoco, um dos maiores galãs brasileiros de todos os tempos

Publicado em 19/06/2025 às 17:34

Alterado em 19/06/2025 às 19:03

Por Leonardo Lucena - O ator Francisco Cuoco faleceu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. O artista estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há aproximadamente 20 dias e continuava sedado desde então. A família confirmou o óbito. Cuoco enfrentava complicações de saúde decorrentes da idade avançada e de uma ferida que sofreu infecção. A causa específica da morte, no entanto, não foi divulgada.

Com 50 anos de carreira, Cuoco trabalhou na TV, no cinema e no teatro. O artista nasceu em novembro de 1933 em uma família humilde do Brás, bairro que foi reduto de imigrantes italianos na capital paulista. O ator consagrou-se como um dos grandes nomes da história da televisão brasileira.

O ator estreou profissionalmente no teatro em 1958, ao lado de Fernanda Montenegro e Sérgio Britto (1923-2011). Na peça "A Muito Curiosa História da Virtuosa Matrona de Éfeso", ele era um gladiador que já entrava morto em cena. Não tinha falas.

O artista começou a fazer teleteatro na TV Tupi e, em 1964, quando atuou em sua primeira novela, "Marcados Pelo Amor", na TV Record. Em 1966, Cuoco protagonizou a novela "Redenção", de Raimundo Lopes. Dois anos depois, fez pela primeira vez par romântico com a atriz Regina Duarte em "Legião dos Esquecidos", na TV Excelsior.

A estreia dele na Globo ocorreu em 1970 - novela "Assim na Terra Como no Céu", de Dias Gomes. O artista interpretava o padre Vitor. Depois o ator participou de várias novelas ao longo dos anos.

Na década de 90, Cuoco dedicou-se ao cinema. Participou de filmes como “Traição” (1998), “Um Anjo Trapalhão” (2000), “Gêmeas” (1999), “Cafundó” (2005), e “A Partilha” (2001).

Em 2005, o ator voltou ao teatro. Em "Três Homens Baixos", dividiu o palco com Gracindo Jr. e Chico Tenreiro. O último papel de Cuoco na TV foi em 2023 - participação na série “No Corre”, do Multishow.