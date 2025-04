Iyámesan, nove que dançam e narram suas histórias

Espetáculo de dança faz incursão por escolas municipais do Rio de Janeiro; peça integra Edital Pró-Carioca Linguagens, da Secretaria Municipal de Cultura

Publicado em 03/04/2025 às 08:18

Alterado em 03/04/2025 às 08:18

Dialogando com linguagens da poesia, música e audiovisual, “Iyamesan” é um espetáculo de dança que valoriza a potência das mulheres negras. O projeto é idealizado e dirigido por Luna Leal e conta com as artistas criadoras Aline Valentim, Bellas da Silveira, Camila Dias, Dandara Abreu, Dandara Patroclo, Gheise Ângeles, Ibis Lima, Natasha Pasquini e Tatyane Amparo.

Depois de quatro temporadas de sucesso, o espetáculo fará apresentações entre os dias 7 e 10 de abril em escolas municipais da Cidade do Rio de Janeiro para o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O objetivo é ampliar o debate entre arte e educação, fortalecendo assim a Lei 10.639/2003 que tem como obrigatoriedade, o ensino de história e cultura afrobrasileira.

Pensando no campo da educação, segundo o Censo Escolar (2020), a EJA demonstrou o maior número de queda de matrículas e evasão escolar. O perfil destes estudantes é cada vez mais jovens, de trabalhadores informais e mulheres negras chefes de família.

“Neste sentido, realizar este projeto, inserido no ambiente escolar é uma oportunidade de potencializar a arte como ferramenta de educação, comunicar questões do cotidiano deste público através das diferentes expressões artísticas”, comenta Kirce Lima, CEO da eLabore.Kom., que também assina a direção de produção.

A diretora também reforça que o projeto, em sua trajetória, foi contemplado por seis editais de diferentes esferas culturais como Cultura Presente nas Redes 2 e Giros, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, SESC e Foca, Diversidade e Linguagens, da Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro.

“Durante as quatro temporadas para o teatro, atingiu um público de aproximadamente 1000 pessoas, dentre elas residentes das zonas Norte e Centro da cidade e Baixada Fluminense, majoritariamente por pessoas negras e periféricas, bem como o público de deficientes auditivos e visuais”, acrescenta.

O processo de criação de “Iyamesan” começou a partir de áudios no WhatsApp, que se transformaram em textos e, por fim, em movimento. Inicialmente, o projeto foi apresentado no formato audiovisual para a plataforma Youtube e, posteriormente, para os palcos, como espetáculo de dança.

Os textos criados deram vida ao livro “Iyamesan, a senhora das nove partes”, e a escritora Suzana Barbosa, nesta temporada do espetáculo, irá mediar rodas de conversa falando sobre a relação da literatura com o corpo.

“O diferencial desta temporada é que as apresentações serão dentro de escolas do município, para estudantes que estão em outro processo de aprendizagem. Ao todo, quatro unidades escolares receberão o projeto: apresentações em Olaria, Ramos e Penha”, ressalta Kirce Lima.

Contemplado no Edital Pró-Carioca Linguagens da Secretaria Municipal de Cultura, com recursos da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, o espetáculo é inspirado na cultura Iorubá, “Iyamesan” conta o itan, conto sagrado, daquela que foi cortada em nove partes, a mãe dos noves filhos, a mãe dos nove céus.

Historicamente as mulheres negras possuem papel fundamental na preservação da cultura, das tradições e religiões de matrizes africanas e as que mais sofrem intolerância religiosa. Situações estas que mostram o lugar da mulher negra na resistência para manutenção da vida e sobrevivência do seu povo.

“O espetáculo surgiu depois de uma roda de conversa com algumas mulheres, nove exatamente, e eu fiquei pensando naquele número forte, só mulheres pretas na roda, e me veio a ideia de criar um vídeo performance com elas. Contactei uma amiga que escreve, uma que é musicista e uma da fotografia”, revela Luna.

Luna conta ainda que recorre ao universo das culturas afro-brasileiras como fundamento, com o objetivo de evocar o poder feminino na constituição do mundo e todas as coisas criadas. A diretora enfatiza ainda que o espetáculo não era, inicialmente, para o palco, mas de vídeo e ela resolveu levar para cena.

O projeto conta com nove bailarinas em cena e com uma equipe majoritariamente formada por mulheres negras, passando por todas as etapas de realização do projeto como idealização, direção, trilha sonora, bailarinas entre outros setores de produção.

Sinopse

"O movimento que venta a palavra, a palavra que gera o movimento. Iyámesan são 9 que dançam e narram as suas histórias. É um espetáculo que fala sobre intimidade, sobre partilha. Um espetáculo que está mergulhado no lugar das memórias. Nele, contemplamos não só momentos coletivos, mas também os individuais. É dança mas é texto. É um espetáculo que fala sobre intimidade, sobre partilha", informa o release distribuído à imprensa.



SERVIÇO:

Espetáculo Iyámesan

07 de abril - Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega - R. Professor Lacé, 437 - Ramos, Rio de Janeiro

08 de abril - Escola Municipal Berlim - Praça Ramos Figueira, 20 - Olaria, Rio de Janeiro

09 de abril - Escola Municipal Clóvis Beviláqua - Rua Antônio Rêgo, 383 - Olaria, Rio de Janeiro

10 de abril - Escola Municipal Suíça - Praça Antônio José de Almeida, S/N - Penha Circular, Rio de Janeiro

Classificação indicativa: Livre

Duração:60 minutos

Gênero:Dança

Ingressos gratuitos e exclusivos para as escolas citadas



FICHA TÉCNICA

Idealização e Direção: Luna Leal

Assistente de Direção: Taís Almeida

Artistas Criadoras: Aline Valentim, Bellas da Silveira, Camila Dias, Dandara Abreu, Dandara Patroclo, Gheise Ângeles, Ibis Lima, Natasha Pasquini, Tatyane Amparo

Criação textual e facilitadora para roda de conversa: Suzana Barbosa

Figurino: Clebson Prates e Suel Biette

Iluminação: Wladimir Alves

Assessoria de Videografismo e operação de projeçao: Paulo China

Videografismo e Fotografia: Natália Anjos

Trilha Sonora: Mariana Serra e Rach Araújo

Direção Produção: Kirce Lima (eLabore.Kom)

Coordenador de Produção: Fábio França

Produtor Executivo: Ruan Peixoto

Assistente de Produção: Jacqueline da Silva

Assessoria de Imprensa: Alessandra Costa

Gestão de Mídias Sociais: Marcela Cavalcanti

Criação de Conteúdo Designer: Mariana Volker

Fotografia: Natália Anjos

Operador de som: Rachel Brandi Araújo

Operador de Câmera e editor: Diego Lima

Intérprete de Libras: Árvore Vicente e Vini Silva