'Fantástico feminino' no Catete

As divertidas obras da artista Rosana Pereira formam individual inédita que será inaugurada no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Iphan

Publicado em 12/03/2025 às 19:08

Alterado em 12/03/2025 às 19:11

Farol da cultura popular brasileira, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Iphan, no Catete, inaugura nesta quinta-feira (13), às 17h, a primeira exposição do calendário do Programa Sala do Artista Popular (SAP) deste ano. "Fantástico feminino: a arte de Rosana Pereira" oferece ao visitante um percurso, no mínimo, divertido, do artesanato tradicional realizado por gerações no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. As peças de Rosana Pereira fundem gente e bicho no mesmo corpo, ora em cenas corriqueiras da vida real, ora em atmosferas românticas, sempre com bom humor e criatividade. Importante referência na cerâmica do Vale do Jequitinhonha, as obras da família de Rosana estão em acervos públicos e privados dedicados ao artesanato tradicional brasileiro.

"Fantástico feminino: a arte de Rosana Pereira" tem entrada gratuita e, tão logo atravessa a porta do CNFCP, o público pode conhecer a história da artista num catálogo produzido especialmente para a ocasião, também disponível de graça. Todos os trabalhos estão à venda. A exposição vai até 18 de maio.

Esta é a primeira vez que Rosana Pereira acompanha pessoalmente a exposição de seu trabalho no Rio de Janeiro. “É uma oportunidade muito boa mostrar meu trabalho na SAP. Antes, minhas peças já fizeram parte de mostras, mas só agora estarei presente e acompanhando de pertinho, e o contato com o público faz toda diferença”, conta.

Terceira geração de tradicional família de ceramistas do povoado do Córrego Santo Antônio, em Minas Gerais, Rosana Pereira molda o barro desde criança, de brincadeira. “Mas desde pequena já vendia nas feiras o que criava”, garante.



A artista transfere para as esculturas um olhar divertido da vida real. Foto: Francisco Moreira da Costa

Mãe de Nicole, Mariela e Joaquim, de 14, 6 e 3 anos, respectivamente, a artista diz que os filhos costumam fazer moldagem enquanto ela trabalha. Aos 36 anos, conta que a ideia de fundir gente e bicho surgiu por acaso. Para ser diferente. Tem cachorro e gato em casa, mas é da imaginação que tira o que põe nas figuras. Tem noiva carregando noivo. Namorados conversando e crianças brincando.

A artista é econômica nas conversas. Rosana transfere para as esculturas um olhar divertido da vida real. “O que pouco expresso pessoalmente, demonstro nas peças. Acontece bastante de me pegar rindo sozinha depois de ver um trabalho pronto. Fico muito feliz de ver meus trabalhos finalizados do jeitinho que imaginei”, afirma.



Mãe de três filhos, Rosana Pereira desenvolve em casa todas as etapas de cada objeto Foto: Francisco Moreira da Costa

Rafael Barros Gomes, diretor do CNFCP, ressalta que o Programa Sala do Artista Popular é uma política cultural de relevo. “São mais de 40 anos, contínuos, promovendo a vinda de artistas e suas obras para exposições no Museu de Folclore Edison Carneiro, onde há o espaço de comercialização que vende esses trabalhos”, destaca. Mais: dando visibilidade ao artesanato tradicional de Norte a Sul do país. “Sobretudo, é um programa pioneiro na perspectiva de políticas voltadas para o campo do artesanato de tradição cultural, compreendendo o fazer artesanal das diferentes comunidades do Brasil”, explica.

A SAP/CNFCP, desde 1983, fomenta a venda dos trabalhos feitos nos mais distantes rincões do país, já contou com participação superior a 4.000 artesãos.

Serviço: "Fantástico feminino: a arte de Rosana Pereira". Individual da ceramista de Caraí, Minas Gerais, formada por obras figurativas. Todas à venda. Sala do Artista Popular do CNFCP/Iphan – Rua do Catete, 179. Catete – RJ (em frente à estação de metrô do Catete; ou entrada lateral pelo jardim do Museu da República). Entrada franca. Tel. 21 3032.6052. Inauguração: 13 de março, às 17h. Encerramento: 18 de maio. Visitação: Terça-feira a sexta-feira, das 10h às 18h | Sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h.