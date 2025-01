Ney Matogrosso volta, mais uma vez, ao Qualistage

...

Publicado em 24/01/2025 às 18:02

Alterado em 24/01/2025 às 20:18

Após uma trajetória de sucesso desde sua estreia no Rio de Janeiro, há seis anos, a turnê “Bloco na Rua”, de Ney Matogrosso, volta ao palco do Qualistage neste sábado, 25 de janeiro, às 21h30. Com plateias lotadas no Brasil e no exterior, incluindo um show consagrador no Rock in Rio 40 anos e uma apresentação no imenso Allianz Parque, em São Paulo, Ney, aos 83 anos, continua arrebatando o público com sua performance. A turnê, que foi temporariamente interrompida pela pandemia, retornou com força total, trazendo canções que misturam sucessos já gravados e obras de outros artistas.

O repertório inclui clássicos como “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sérgio Sampaio), “A Maçã” (Raul Seixas), “Jardins da Babilônia” (Rita Lee / Lee Marcucci), “O beco” (Herbert Vianna) e “Sangue Latino” (Paulo Mendonça / João Ricardo), do lendário álbum dos Secos e Molhados.

O show também impressiona na parte visual. A estatueta, sempre aguardada pelos fãs, foi criada pelo estilista Marcos Paulo, enquanto o cenário é contratado por Batman Zavareze, videografismo por Eduardo Souza e vídeos adicionais de Luiz Stein, com projeções que compõem a atmosfera. A iluminação, comandada por Juarez Farinon e Arthur Farinon, conta com a supervisão minuciosa de Ney.



A banda que acompanha o artista é composta por músicos de excelência: Sacha Amback (direção musical e teclados), Marcos Suzano (bateria e percussão), Felipe Roseno (percussão), Dunga (contrabaixo e vocal), Tuco Marcondes (guitarra e vocal), Aquiles Moraes (trompete e flugelhorn) e Everson Moraes (trombone). Garantia de qualidade sonora.

Com décadas de carreira e presença de um palco inigualável, Ney Matogrosso reafirma seu lugar como uma das maiores vozes da música brasileira, sempre estando em destaque. Este é um dos shows que são realmente imperdíveis, pois o rebolado de Ney não vai durar para sempre. Quem viu, viu.