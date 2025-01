Tenor Thiago Arancam homenageia Itália em concerto no Rio

'Uma Viagem pela Itália' promete ser 'ponte entre culturas'

Publicado em 23/01/2025 às 20:34

A paixão pela Itália é tema dos próximos concertos do tenor ítalo-brasileiro Thiago Arancam no Rio de Janeiro, que acontece no Blue Note dia 30 de janeiro.

"Uma Viagem pela Itália" revisita a trajetória do cantor lírico ao entrelaçar grandes clássicos da tradição italiana com os marcos de uma carreira artística repleta de profundas emoções.

O show promete proporcionar ao público "uma experiência única onde arte e paixão se unem em uma narrativa atemporal". "Cada peça escolhida é uma homenagem à arte italiana que o acolheu e moldou, uma ode ao poder universal da música como ponte entre culturas", diz comunicado do evento.



Com uma carreira que abrange mais de 40 países, Arancam se apresentou nos palcos mais prestigiados do mundo, incluindo o Teatro alla Scala, em Milão, a Ópera de Roma, a Deutsche Oper, de Berlim, e o Teatro Bolshoi, de Moscou. (com Ansa)