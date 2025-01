Vídeo: A reação emocionante de Fernanda Montenegro ao descobrir vitória da filha no Globo de Ouro

Fernanda Torres entrou para a história ao vencer o prêmio de melhor atriz, categoria para a qual sua mãe foi indicada há 25 anos

Publicado em 06/01/2025 às 09:02

Alterado em 06/01/2025 às 09:48

Um vídeo capturou a reação emocionante de Fernanda Montenegro diante do anúncio da vitória de sua filha, Fernanda Torres, como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, na madrugada desta segunda-feira (6). O registro foi feito pelo produtor teatral Alex Júnior.

No registro, a atriz, aos 95 anos, aparece sentada em uma poltrona, cercada por amigos e familiares. Ao ouvir o nome da filha entre os indicados, ela faz um gesto de torcedora, levantando as mãos.

Fernanda Montenegro, visivelmente nervosa ao ouvir o anúncio da categoria, elogiou a atuação de Tilda Swinton, dizendo “essa é uma atriz ótima” ao ouvir Viola Davis mencionar os nomes dos concorrentes. Quando o nome de sua filha foi anunciado, a emoção foi tanta que ela ergueu os punhos cerrados e celebrou a conquista.

Fernanda Montenegro esteve na disputa pelo mesmo prêmio há mais de 25 anos. Em 1999, a atriz foi uma das principais atrações da temporada de premiações com "Central do Brasil", filme de Walter Salles, que também dirigiu o recente "Ainda estou aqui", pelo qual Fernanda Torres foi premiada.

(abaixo, vídeo de autoria do produtor teatral Alex Junior (@eualexo no Instagram)

'Ainda estou aqui'

O filme "Ainda estou aqui" é ambientado no Brasil de 1971, quando o país vivia uma grave crise sob a ditadura militar. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, é a história real de uma mãe de cinco filhos que, após o sequestro e desaparecimento de seu marido por militares durante a ditadura, se torna ativista pelos direitos humanos e indígenas no país.

"Ainda estou aqui" é dirigido por Walter Salles e acumula sete prêmios, incluindo o de melhor roteiro no Festival de Veneza. Este é o quarto filme do diretor disputando o Globo de Ouro. O longa, pré-indicado ao Oscar como representante do Brasil para este ano, já atraiu um público superior a 3 milhões de pessoas. A produção de Salles com Fernanda Torres no elenco principal superou grandes produções internacionais nas bilheterias brasileiras, como "Gladiador 2", “Venom 3”, da Marvel, e "Wicked", como mostrou a Fórum.

O longa está entre os 15 selecionados na shortlist do Oscar, e busca uma vaga entre os cinco finalistas de Melhor Filme Internacional, com os resultados sendo divulgados em 17 de janeiro. Também foi nomeado para o Critics' Choice Awards 2025 na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira, com o vencedor a ser anunciado no dia 12 de janeiro.

(com Alice Andersen /Revista Fórum)