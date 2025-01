Livro que romantiza Bíblia é o mais vendido em 2024 na Itália

Obra de Aldo Cazzullo tornou-se best-seller em poucos meses

Publicado em 04/01/2025 às 11:01

Alterado em 04/01/2025 às 11:01

O livro "Il Dio dei nostri padri - il grande romanzo della Bibbia" ("O Deus dos nosso pais - o grande romance da Bíblia", em tradução livre), de Aldo Cazzullo, é a obra literária mais vendida em 2024 na Itália, apesar de ter sido lançada em 24 de setembro.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) pela HarperCollins Italia, que publicou o volume.

"Estou emocionada com este sucesso extraordinário que representa um marco tanto para o autor quanto para a editora, ambos pela primeira vez no topo dos livros mais vendidos do ano", comentou Laura Donnini, CEO da editora no país europeu.



A obra se propõe a "contar a história" da Bíblia, "em modo claro e compreensível a todos", relacionando-a à "atualidade" e aos fatos do cotidiano, ao mesmo tempo que resgata "momentos históricos e obras-primas da arte".



Nascido em 1966 na região do Piemonte, Cazzullo, que também é jornalista, é autor de diversos livros na Itália, sendo alguns, best-sellers. No Brasil, o escritor publicou "Roma, o império infinito - a história da civilização que moldou o Ocidente", lançado no país também pela HarperCollins no ano passado. (com Ansa)