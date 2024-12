'A lista', com Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli, no Teatro Carlos Gomes, no Rio

Sucesso de público com mais de 60 mil espectadores, a peça mostra o encontro de uma aposentada de Copacabana com sua jovem vizinha. A relação desencadeia um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcam suas vidaS

Publicado em 27/12/2024 às 14:36

Alterado em 27/12/2024 às 14:36

Um dos maiores sucessos teatrais dos últimos anos está de volta ao Rio. "A Lista" reúne no palco Lilia Cabral e sua filha, Giulia Bertolli, com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Guilherme Piva. O espetáculo retorna à cidade para uma temporada popular no Teatro Carlos Gomes, de 11 de janeiro a 2 de fevereiro, com sessões aos sábados e domingos, às 18h.

Desde sua estreia em 2022, a montagem conquistou mais de 60 mil espectadores que se encantaram com o espetáculo, uma verdadeira declaração de amor ao Rio de Janeiro, especialmente ao bairro de Copacabana. A nova temporada popular, com ingressos a partir de R$40, marca o retorno de Lilia Cabral ao Teatro Carlos Gomes, onde se apresentou pela última vez em 1985 com o espetáculo Miss Banana. “Fazer a peça no Rio sempre é um desejo muito acalentado por todos nós da equipe porque é a nossa cidade, é onde moramos e é onde a peça se passa. E agora, com uma temporada popular, a alegria é ainda maior. Tudo isso traz um sabor e um colorido diferentes”, afirma Lilia Cabral.

Além dos palcos, Lilia pode ser vista na TV como a vilã Maristela na novela Garota do Momento e nas reprises de Tieta (em que interpreta a icônica personagem Amorzinho) e no Canal Viva, nas reexibição das novelas "Viver a vida" e "Corpo a corpo".

Na hora de escrever sobre afeto e solidão, o autor não teve dúvida sobre onde ambientar a trama. “A peça é uma crônica do Brasil e acho que não há lugar melhor para falar do país que Copacabana, essa grande metáfora do Brasil, com seu melhor e pior, passado e presente coabitando o tempo todo. Tenho uma grande intimidade com Copacabana, morei ali por 10 anos, minha mãe ainda mora, frequento o bairro e sou fascinado por sua beleza e caos, pela multiplicidade de tipos de pessoas”, explica Gustavo Pinheiro.

Ex-morador de Copacabana, o diretor Guilherme Piva conta sobre os aspectos que movem o espetáculo. “O texto é uma verdadeira montanha-russa de emoções, cheio de camadas que vão do riso ao choro, da dor ao amor. A peça se passa em três tempos, onde iluminação e cenário realçam cada parte. É uma alegria conduzir esse encontro de duas gerações, mãe e filha, numa comédia dramática cheia de poesia e afeto”, afirma.

Para Giulia, a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando pensa em "A lista" é “encontro”: o encontro entre amigos que queriam trabalhar juntos, o encontro entre mãe e filha, o encontro entre gerações, o (re)encontro com o teatro e, acima de tudo, o encontro entre duas vizinhas que tem tantas coisas em comum. “Nesses novos tempos, "A lista" virou uma linda surpresa. Uma peça emocionante, surpreendente e singela, que resgata aquilo que nós seres humanos temos de mais especial: a comunicação e a empatia”, afirma Giulia.

"A lista" estreou em março de 2022, em São Paulo, e teve mais de 30 mil espectadores em oito meses de temporadas paulistas, além de apresentações em Santos, Jundiaí, Campinas e Campos do Jordão. Desde então, já fez mais de 158 apresentações, passando por 13 cidades, entre elas, Niterói, Petrópolis e Teresópolis, incluindo o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, para uma plateia formada de professoras, assim como a personagem de Lilia Cabral.

A peça foi indicada em três categorias no Prêmio Bibi Ferreira 2022: Melhor Atriz (Lilia Cabral), Melhor Atriz Coadjuvante (Giulia Bertolli) e Melhor Dramaturgia de Peça em Teatro (Gustavo Pinheiro). O texto da peça A Lista foi lançado em livro pela Coleção Dramaturgia, da Editora Cobogó.

Serviço: Espetáculo "A lista" / De 11 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025 / Sábado e domingo, às 18h / Duração: 75 minutos / Gênero: Comédia dramática ] Classificação etária: 12 anos / Ingressos R$ 40 e R$ 80 / Ingressos à venda no site. / Teatro Municipal Carlos Gomes / Praça Tiradentes, s/n – Rio de Janeiro - RJ.