'Do tamanho da vida', o novo show do Barão Vermelho, no Circo Voador

O Barão Vermelho vai apresentar seu novo show, “Do tamanho da vida”, que repete o título da música inédita de Cazuza e Barão Vermelho. O espetáculo acontece sexta (27), no Circo Voador (RJ). A nova turnê, que foi lançada juntamente com a nova canção durante o Rock in Rio 2024, inclui sucessos como “Bete balanço”, “Exagerado”, “Maior abandonado”, “O tempo não para” e “Pro dia nascer feliz”.

Para abrir a noite, o convidado especial é o Sergio Serra Trio, formado também por Hélio Rátis na bateria e Luciano Mendes no baixo. O power trio apresentará suas composições e algumas releituras de sucessos.

“O show do Barão e a sua turnê “Do tamanho da vida”, me pegam por mil motivos. Parece que tudo que já fizemos tem relevância. O repertório é “matador”, a banda está voando alto, performances incríveis e muita vontade de agradar aos fãs. São 43 anos de estrada, tudo do tamanho da vida, como o prometido, como merecido. Viva, morrer jamais!”, exclama um empolgado Guto Goffi, baterista do Barão.

Há oito anos, o quarteto carioca é composto por dois de seus fundadores: Guto Goffi e Maurício Barros (teclados e vocais), Fernando Magalhães (guitarra, violão e vocais), desde 1985 no grupo, e por Rodrigo Suricato (voz, guitarra e violões).

“Adoramos tocar ao vivo, o Barão é uma banda de estrada, e estamos muito felizes com o lançamento do nosso novo single. Amamos prestigiar o nosso passado, mas estamos sempre olhando para frente, e do que se trata a nossa vida e esta nova tour”, diz Fernando Magalhães.

A história do Barão Vermelho se confunde com a própria história do rock nacional. Banda que desfila sucessos, com repertório que passeia por quatro décadas.

Para Maurício Barros, “É uma alegria estar voltando para a estrada, nessa tour na qual celebramos a passagem do tempo. Estivemos lá, nos anos 80, e agora estamos em 2024 com a mesma pegada”.

E o tempo não para mesmo, como bem diz Rodrigo Suricato: “esse tema maior do tempo e suas contradições e celebrações é o que levamos de mais importante com essa turnê. Nós damos uma cutucada no tempo trazendo assuntos como o etarismo, já que alguns membros da banda passaram dos 60 anos. Queremos que isso sirva como inspiração para as pessoas.”

A nova programação visual e direção do show são de Batman Zavareze. “O show do Barão é uma explosão de sucessos. Tenho as melhores memórias como fã e, hoje, colaborar na direção visual dessa nova turnê, me engrandece como profissional. Showzaço imperdível!”, afirma Zavareze.

A turnê anterior do Barão foi a vitoriosa Barão40, celebrando a idade do grupo. Os shows convidaram os fãs a cantarem juntos suas músicas mais conhecidas, do início ao fim dos concertos.

Serviço: Barão Vermelho, turnê "Do tamanho da vida" / Data: Sexta, 27 de dezembro de 2024 / Abertura dos portões: 20h / Ingressos a partir de R$ 70 (meia-entrada para estudantes, menores de 21 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos) / ingresso solidário válido com 1 kg de alimento. / R$ 140 (inteira) / Classificação: 18 anos / Bilheteria do Circo Voador e pelo site da Eventim.