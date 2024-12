Livro reúne a trajetória de 40 anos da artista Bea Machado

Com 200 páginas, publicação será lançada terça (17), na Livraria Argumento, no Leblon

Publicado em 12/12/2024 às 15:47

Alterado em 12/12/2024 às 15:47

Reunindo os 40 anos de trajetória da artista Bea Machado, será lançado na terça (17), às 19h, na Livraria Argumento, no Leblon, o livro “Bea Machado Arts – pinturas e esculturas”. Com 200 páginas, a publicação abrange toda a múltipla obra da artista, em pintura e escultura, desde o início de sua trajetória nas artes, em 1983, até os dias de hoje, com textos da crítica e historiadora da arte Sônia Siqueira. Além de apresentar as obras mais conhecidas de Bea Machado, o livro também traz pinturas inéditas, nunca mostradas ao público.

“Artista multifacetada, dedicou-se ao longo de sua carreira a vários enfoques deste ‘handmade’ como a escultura e a pintura. Entretanto, tanto quanto o tamanho e a composição de uma obra, seu estilo pessoal e falas precisam persuadir não apenas os outros, mas a si próprio. Sejam elas personas coloridas, imensas, minimalistas discretas, ânforas e potes, Bea Machado, enquanto artista persuasiva, é sempre protagonista, jamais a coadjuvante que habita um estereótipo”, diz Sônia Siqueira em um dos trechos do livro.

Dividido em oito capítulos, o livro começa com uma biografia da artista, com trechos escritos pela própria, contando sua trajetória nas artes. Os demais capítulos, ou “atos”, como são chamados no livro, trazem, em ordem cronológica, os diversos momentos da obra multifacetada da artista, divididos da seguinte forma: “Abstratos”, “Gestos”, “Copas”, “Potes”, “Cores e Formas” e “Esculturas”, dando um panorama de sua extensa produção. “Tudo o que fiz está aqui, todo o meu trabalho ao longo da minha história. Realizei muitos cursos de arte, mas construí minha trajetória sem seguir tendências ou padrões, fazendo o que eu queria fazer”, afirma a artista Bea Machado, que começou a ter aulas de pintura aos 9 anos no colégio interno. Mais tarde, fez diversos cursos no Parque Lage e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Nascida em Resende e radicada no Rio de Janeiro, Bea Machado começou sua trajetória fazendo pinturas, mas logo migrou para a escultura, sem nunca deixar de pintar. Algumas poucas telas, como as da série “Copas”, em que retrata copas de árvores, foram expostas, mas a grande maioria é inédita e será revelada somente no livro. Já as esculturas, apesar de conhecidas, estão há bastante tempo sem serem expostas. Além disso, muitas pertencem a coleções particulares, estando há anos sem serem vistas pelo público.

DA PINTURA À ESCULTURA, DO ABSTRATO AO FIGURATIVO

A obra de Bea Machado é bem ampla e vai desde pinturas, figurativas e abstratas, até esculturas. O primeiro capítulo ou “ato” é dedicado aos trabalhos abstratos e geométricos, construtivistas. O segundo trata dos gestos e fala do embate do pincel da artista com a superfície da tela. “São gestos fortes, coloridos ou não, que nos fazem lembrar da gestualidade expressionista, em muitos casos do choque levado a termo pelo pincel de lberê Camargo com o quadro. Percebe-se em cada tela que o ato da pintura prevalece sobre temas e sentimentos e não há distância entre pintor e quadro”, ressalta Sônia Siqueira.

O terceiro capítulo, “Copas”, apresenta as pinturas que retratam copas de árvores. “Antecipando os drones que filmam o mundo à distância, Bea nos apresenta um universo povoado de copas de árvores que se entrelaçam, entretecem, questionam: são figuras ou gestos”, diz o texto.

Os “Potes” têm espaço no quarto capítulo. “Neste ato a pintora se volta para uma de suas grandes paixões, a argila e nos introduz num mundo repleto de cores e figuras. A argila, o pote, como ela denomina, material-artefato primeiro na história humana, nos fala de conceitos, atitudes, mas, principalmente de cores, muitas cores, uma das paixões de Bea Machado”, afirma Sônia Siqueira. “O pote para mim é o elo entre a natureza, a cultura, o conhecimento e o segredo. Vindo da terra, da argila, o pote foi revolucionário na vida humana. Importante que ele transmite e guarda o essencial”, conta a artista.



O penúltimo capítulo é denominado “Cores e Formas”. “Neste ato ela retoma a função lúdica da arte para nos presentear com cores fortes, quentes, seu azul particular, que podemos chamar- porque não - de "Azul Bea Machado", que preenchem figuras líricas, muitas infantis, que nos trazem a memória Miró ou Matisse”, ressalta o texto.

O último capítulo é dedicado às esculturas, objetos mais conhecidos da artista.

A ARTISTA

Bea Machado nasceu em Resende e mora no Rio de Janeiro. Fez sua primeira exposição individual em 1982 na Galeria Espaço 81, na Maison de France, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, participou da Bienal Internacional de Arte Contemporânea, na Flórida, onde recebeu medalha de ouro. Em 1984, participou da Mostra de Arte no Círculo Militar da Praia Vermelha/RJ, da Sociedade de Belas Artes do Rio de Janeiro/RJ e da Brazilian Artists Cooperativa, no Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro. Em 1987 recebeu medalha de ouro na coletiva intitulada “Mostra de Arte Século XX”, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 1992, mais uma medalha, de bronze, na mostra coletiva: Galeria Place des Artes "Open House - Barra da Tijuca/Rio de Janeiro. No mesmo ano fez uma individual no Ipanema Park Hotel. Porto, Portugal.

Bea Machado participou de dezenas de exposições individuais e coletivas. Artista multifacetada, transita com desenvoltura tanto pela escultura como pela pintura.

Entre os prêmios recebidos ao longo de sua trajetória estão: “Troféu Hípico”, Hípica, Rio de Janeiro; “Troféu do Primeiro Campeonato Serra e Mar de Hipismo FIRJAN-Federação das Indústrias do Rio de Janeiro”, no Banco do Brasil-Volta Redonda, Rio de Janeiro; Bolsa de Valores, Rio de Janeiro; MAM-Resende, Rio de Janeiro, e Annuarie de L'Art Internacional.

Serviço: Lançamento livro “Bea Machado Arts – pinturas e esculturas” / 17 de dezembro de 2024, às 19h / Livraria Argumento / Rua Dias Ferreira, 417 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ / Telefone: (21) 2239.5294 / 200 páginas / Formato: 21 X25 cm / Bilíngue (português - inglês) / R$150.