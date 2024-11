'Réquiem para um nome' tem 28 retratos inéditos pintados por Thix; Galeria Silvia Cintra

Publicado em 23/11/2024 às 19:11

Alterado em 23/11/2024 às 19:17

A Galeria Silvia Cintra + Box4 apresenta a primeira exposição individual de Thix, “Réquiem para um nome”, com 28 retratos inéditos e idealizados especialmente para a mostra, que será aberta ao público na próxima quinta-feira (28).



Thix elabora questões autobiográficas como luto e transição, aliadas à celebração de histórias coletivas de identidades não-normativas. Traz corpos dissidentes para pinturas de referência histórica que evocam o retrato honorifico – imagens de poder e respeito, para construir sua própria pinacoteca queer como "obra-manifestação", numa operação que vai reivindicar a presença de corpos interditados pelos modos dominantes de discurso e construção narrativa.



Ocupando o espaço expositivo de forma densa, remontando um salão de arte dos séculos XVIII ou XIX, tensiona a escala temporal, e permite que as obras - e as vidas - dialoguem entre si, colocando em relevo experiências compartilhadas acerca dos processos pelos quais pessoas pensam e constituem suas próprias subjetividades. O resultado é uma sobreposição sensível entre obra de arte e biografia, que sublinha as dimensões estética e política das pinturas.





Thix - 1987 - Autorretrato como La Infanta - 49x38cm - Óleo sobre linho - 2024 Foto: divulgação





Em sua pintura, examina gêneros familiares – no retrato e nas identidades – em uma apropriação dissidente do cânone que complexifica o pessoal e o político, centros e bordas, o étereo e a corporeidade. Pintura essa que tem no retrato uma de suas características mais elementares: enaltecer e produzir presença, uma troca constante de olhares, uma negociação íntima entre ver e ser visto.





Thix - Conversas com Ocaña - 41x32cm - Óleo sobre linho - 2024 Foto: divulgação

Thix estudou desenho e pintura na Florence Academy of Art (Itália) e na Barcelona Academy of Art (Espanha), com passagem pelo ateliê Grand Central de Nova York. Em 2021, foi selecionade nas competições Internacionais Figurativas (MEAM) e Royal Society of Portrait Painters (Reino Unido). Em 2022 integrou o programa de residência artística da Casa da Escada Colorida (Rio de Janeiro), e ano passado participou da Residência Uncool Artist, no Brooklyn (Nova York). Entre 2023 e 2024 participou das seguintes mostras coletivas: Solar dos Abacaxis e Centro Cultural dos Correios (Rio de Janeiro); 15° Salão dos Artistas sem Galeria promovido pelo Mapa das Artes (São Paulo); da III Bienal Black Rio (Rio de Janeiro); da GAS Verão (Rio de Janeiro); do Programa Exposições do Marp (Ribeirão Preto); do “O que

te faz olhar o céu?” no Centro Cultural dos Correios (Rio de Janeiro). Em 2024 ganhou o Prêmio Garimpo das Artes da Revista DasArtes, através do qual realizou uma residência na FAAP, São Paulo.

EXPOSIÇÃO - Abertura: 28 de novembro, das 19h às 22h / Encerramento: 19 de dezembro / Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 10h às 19h | Sábado de 12h às 16h / Endereço: Rua das Acácias, 104 – Gávea - Rio de Janeiro - RJ, 22451-060 / Telefone: 21 2521-0426 / E-mail: [email protected]