Grupo Pedras de Teatro estreia ‘Céu de agora’ em Santa Teresa

O Sistema Solar é presença certa em ‘Céu de agora’, novo trabalho do Grupo Pedras de Teatro, que percorre as ruínas do Parque Glória Maria, em Santa Teresa, a partir desta quinta-feira (21), às 19h. Concepção e direção de Marina Bezze, a peça é uma transposição da palavra trabalhada na astrologia para o palco. O elenco de atores-criadores, formado por Anah Paula Secco, Camila de Aquino, Diogo Magalhães, Fábio Freitas, Georgiana Góes, Helena Stewart, João Lucas Romero, Tyaro Maia e Vanessa Pascale, representa Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Saturno, Vênus, Plutão, Netuno e Urano, a partir de características de cada planeta. São apenas 50 espectadores por sessão.



‘Céu de agora’ é um experimento cênico que convida o público a mergulhar no mundo dos planetas e no céu de cada dia, que nunca se repete. Ao todo, serão cinco sessões nesta primeira temporada. Além de nesta quinta, também nos dias 27 e 28 de novembro, 4 e 5 de dezembro



“As ruínas do Parque Glória Maria são a metáfora para nosso Sistema Solar. O público acompanha cada ação, deslocando-se por toda a construção. Cada espaço é inserido na dramaturgia para simbolizar o lugar de cada planeta, além de proporcionar ao espectador vários pontos de vista diferentes desse lugar tão lindo”, destaca Marina Bezze. Atriz do Grupo Pedras de Teatro desde sua fundação, em 2001, é astróloga há 20 anos e psicóloga.



“ 'Céu de agora’ tem como objetivo trazer a astrologia para o corpo. O Grupo Pedras acolheu esse projeto. Parte dos atores não sabiam nada sobre o assunto. Uma alfabetização teve que acontecer. E assim como a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, esse trabalho se mostrou como um potente instrumento terapêutico também. Teatro é isso, gente querendo gente, comunhão de histórias, emoções, pensamentos”, destaca Marina.



'Céu de agora’ marca os 23 anos da ativa trajetória do Grupo Pedras de Teatro. Desde ‘Restin’ (2002), a peça inaugural, passando por ‘O muro’ (2004), ‘Mangiare’ (2009), os espetáculos são desenvolvidos de forma única e original. Recentemente, o grupo realizou dois espetáculos voltados para o público infantil, ‘Rosa e a floresta’ (2022) e ‘Rosa e a semente’ (2018), apresentado em espaços públicos no Rio. Entre os prêmios conquistados ao longo de sua história estão Prêmio Zilka Salaberry de Melhor Atriz (Helena Stewart) e Melhor Texto (criação coletiva do grupo) para ‘Rosa e a semente’, que também venceu no 5º Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças na categoria Coletivo de Atores.



Ficha técnica: CÉU DE AGORA / Realização: Grupo Pedras de Teatro | Concepção e Direção: Marina Bezze | Atores-criadores: Anah Paula Secco, Camila de Aquino, Diogo Magalhães, Fábio Freitas, Georgiana Góes, Helena Stewart, João Lucas Romero, Tyaro Maia, Vanessa Pascale | Texto: Criação coletiva | Direção musical e trilha sonora original: Azulllllll | Mixagem e masterização: Azulllllll | Desenho de som: Azulllllll e Andrea Zeni | Operação de Som: Luisa Lemgruber | Direção de Arte: Lulu Continentino | Produção de Arte e Figurinos: Miti e Anna Jones | Artista Convidado: Rona Neves | Costureiro: Darlan Kroger | Pintor de Arte Mandala: Paulo Campos | Desenho de luz e operação de luz: Luana Della Crist e Iuri Wander | Motoristas: Altair Damasceno Jr e José Sobreira | Apoio de alimentação: Rosa Maria Machado Ribeiro | Design gráfico: Márcio Buto | Fotos: Antônio Stewart | Assessoria de Imprensa: Mônica Riani | Mídias Sociais: Ivam Cruz | Financeiro: Inês Chada | Assistência de produção: Juliana Gaignoux | Direção de produção: Anádia Oliveira



Serviço: ‘Céu de agora’ – Performance que toma como ponto de partida a astrologia. Criação coletiva. Direção cênica: Marina Bezze. Elenco: Anah Paula Secco, Camila de Aquino, Diogo Magalhães, Fábio Freitas, Georgiana Góes, Helena Stewart, João Lucas Romero, Tyaro Maia e Vanessa Pascale. / Destinado ao público que aprecia artes dramáticas a partir de 14 anos, além de interessados em terapias e astrologia. / Temporada: 21, 27 e 28/novembro, 04 e 05/dezembro - Sempre às 19h / Parque Glória Maria - Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa | Duração: 75 min - Classificação etária: 14 anos / Ingressos: R$ 80 e R$ 40 | Ingressos à venda neste link.

Lotação: 50 pessoas.



A montagem é viabilizada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Saúva Jataí, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.

A Saúva Jataí é parceira institucional do Grupo Pedras de Teatro há dois anos e, junto com outros coletivos ligados à arte, ecologia e economia, forma uma rede para o fomento e troca de saberes e experiências.

A realização de ‘Céu de agora’ recebe apoio de Pão do Bento, Cachaça Magnífica, Donna Natureza, Só Paçoca, Sol Paraglides e Bambolê Arte.

Campanha Santa Teresa sem carro: Seja amigo do bairro! Não suba Santa de carro! Utilize os transportes públicos.