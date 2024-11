'AquarELAs', de Patrícia Secco, no Casa Cor

Publicado em 20/11/2024 às 09:59

Alterado em 20/11/2024 às 09:59

Após o grande sucesso do lançamento do seu livro de arte "AquarELAS", ocorrido em setembro, na loja Dona Coisa, no Jardim Botânico (RJ), Patrícia Secco agora estará recebendo amigos, convidados, imprensa e o público em geral, para o segundo lançamento da obra que ocorrerá na livraria Unisaber, na Casa Cor, nessa sexta (22), a partir das 17h, no terceiro piso do Shopping Center Fashion Mall, em São Conrado.

Apresentando como tema o nu artístico, suas mais recentes criações em várias aquarelas foram impressas em um encantador livro de 148 páginas, em policromia, no formato 28x28 cms, de capa dura e em papel couché. no qual a artista plástica carioca resume, também nesta técnica, a sua obra luminosa, lírica, sensual e apaixonante.