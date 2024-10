'Brasil Música Viva' tem diálogos únicos de sonoridades variadas

Dedicado à formação de plateia para a música instrumental, projeto começa dia 6 de novembro no Rio, além de ocorrer também em São Paulo e Curitiba. Apresentações são a céu aberto, a partir das 13h, no Centro Cultural dos Correios. Grátis!

Publicado em 31/10/2024 às 14:26

Alterado em 31/10/2024 às 14:27

Di Sabbato Jazz Quartet é formado pelos irmãos João (acima, na bateria) e Thiago Di Sabbato (baixo), Fernando Clark (guitarra), Samuel Siciliano (teclado): no repertório, samba de raiz se une com jazz da década de 1940, um dos achados que o quarteto reserva ao público Foto: divulgação

A Vila Musical e o Instituto Burburinho Cultural realizam o projeto Brasil Música Viva! no Rio de Janeiro, no próximo dia 6 de novembro, às 13h, na praça do Centro Cultural dos Correios. Entrada gratuita. A curadoria é do músico Rafael Galhardo, fundador da Vila Musical. O objetivo é lotar a plateia reunindo, lado a lado, alunos da rede pública e espectadores em geral.

No palco, MPB, Jazz e Bossa Nova com o Rômulo Gomes Trio, Di Sabbato Jazz Quartet, Alana Altberg e Antônio Guerra, Thiago Gomes Trio e Benfloss. Em comum, todos representam a pluralidade da música instrumental. Ao longo de novembro, o Brasil Música Viva! será realizado também em São Paulo e Curitiba.



Quem estiver na região da Candelária na hora do almoço pode usufruir das atrações. Uma das motivações do Brasil Música Viva! é proporcionar diálogos únicos de sonoridades variadas também de forma pedagógica. De diferentes gerações, os artistas prometem tornar o palco uma escola viva de incursões rítmicas.

Durante os shows, os músicos conversam com a plateia sobre temas envolvendo os instrumentos e os gêneros em questão. “Vamos possibilitar ao espectador usufruir da música instrumental além de oferecer um panorama atual dos movimentos mais expressivos”, explica o curador, Rafael Galhardo.



Presente no Cosme Velho, Maracanã e Grajaú, a Vila Musical tem 17 anos de presença na cor do som que se faz no Rio e no Brasil. Em seus estúdios ensaiam nomes como Lulu Santos, Maria Rita e Maria Bethânia. Também ocorrem gravações de podcast, trilha de cinema e música para teatro.

“Fazer com que o público consiga perceber cada instrumento e possa se emocionar entendendo um pouco mais da melodia, harmonia, das notas, dos ritmos, enfim, por todos os elementos que estruturam a música, é um dos principais desafios do nosso projeto. E que ninguém se espante de ser convidado para ir ao palco e tocar com os artistas. A proposta é aproximar, literalmente, o público da música instrumental, conclui Galhardo.



Alana Alberg formará especialmente para o projeto um duo com o músico Antônio Guerra Foto: divulgação

Diretor de projetos do Instituto Burburinho Cultural, Thiago Ramires destaca: "Estamos iniciando um festival que colabora efetivamente com a formação de plateias para a música instrumental de cada cidade envolvida, gerando uma conexão mais direta do público jovem com esse gênero. As plateias poderão, além de participar dos concertos, conhecer os instrumentos mais a fundo e compreender melhor a importância dos artistas envolvidos".

O Brasil Música Viva! é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ExxonMobil, realização da Vila Musical e Instituto Burburinho Cultural e apoio do Ministério da Cultura.

Os artistas

Benflos é uma banda de rock formada por Daniel Martins (baixo, guitarra e bateria), Diogo Brandão (voz), Guilherme Carrera (guitarra e bandolim), Diogo Salles (guitarra e voz), Ricardo Aragão (bateria e baixo). As apresentações ao vivo são performáticas e usam elementos audiovisuais fora do comum.

Rômulo Gomes Trio – Reúne Adaury Mothé, pianista, e Vitor Vieira, baterista, ao contrabaixista que dá nome ao conjunto, todos com décadas de trabalho autoral e solo, mas também acompanhando dentro e fora do país grandes nomes como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Ney Matogrosso. No repertório, clássicos do Samba Jazz, Bossa Nova e MPB, além de composições autorais.



Di Sabbato Jazz Quartet – Aliar choro e samba de raiz com jazz da década de 1940 está no DNA do grupo, que promove encontros do presente com o passado de forma única. O quarteto é formado pelos irmãos João Di Sabbato (bateria), Thiago Di Sabbato (baixo), Fernando Clark (guitarra) e Samuel Siciliano (teclados). Nas fusões apresentadas em repertório estão “Juízo Final”, de Nelson Cavaquinho em arranjo Bebop, o samba moderno de Rodrigo Maranhão em versão swing jazz e Villa Lobos e suas Bachianas em ritmo de tango, com um pé no swing.





Rômulo Gomes Trio (acima) reúne Rômulo Gomes, contrabaixista, Adaury Mothé, pianista, e Vitor Vieira, baterista, todos com décadas de trabalho autoral e solo, mas também acompanhando dentro e fora do país grandes nomes como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Ney Matogrosso Foto: divulgação

Alana Alberg e Antônio Guerra – Ela nasceu em São Paulo, atualmente reside no Rio de Janeiro, onde atua como baixista profissional e professora. Toca desde os 13 anos: do metal ao samba, da bossa nova ao funk e mais. Na TV, participa do programa Caldeirão do Mion e já integrou a banda do programa Amor & Sexo. Em 2023, foi contratada para tocar e gravar uma homenagem ao Bill Withers, em Los Angeles, sendo a única brasileira na banda, e já foi contratada para algumas gravações pro Playing For Change, renomado canal americano que realiza gravações com os melhores músicos do mundo, como Gilberto Gil, Manu Chao e Iza. Atualmente, participa de turnês de Jão e Blitz. Guerra, por sua vez, traz uma bagagem rica e reconhecida no cenário instrumental brasileiro. Desde o lançamento de seu primeiro álbum autoral, “Movimentos”, em 2015, vencedor do Prêmio Mimo Instrumental, tem se destacado com apresentações no Brasil e no exterior. Com colaborações memoráveis, incluindo trabalhos com Silvério Pontes e participações em festivais internacionais realizados em Londres e Roma, ele traz uma sonoridade única ao piano e acordeão. Seu álbum mais recente, “Rabo de arraia”, lançado no Brasil, Inglaterra e Argentina, e o projeto “Bossa sem limites”, com o AEZ Trio, refletem sua constante inovação e dedicação à música. O Duo Duo Alana Alberg e Antonio Guerra está sendo formado especialmente para o Brasil Música Viva, com o objetivo de apresentar repertório diversificado juntando suas trajetórias no palco.



Thiago Gomes Trio – Liderado pelo renomado baixista e professor que dá nome ao grupo, é conhecido por sua profunda pesquisa em ritmos brasileiros. A formação inclui violão, baixo e bateria. O trio celebra a riqueza e a diversidade dos ritmos nacionais.



Serviço: Brasil Música Viva – Série de apresentações para estudantes e público em geral.

Data: 6 de novembro, apresentação de Benfloss, Romulo Gomes Trio, Alana Alberg, Thiago Gomes Trio, Di Sabbato Jazz Quartet - Centro Cultural dos Correios - Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro

Tel.: 21. 2253-1580 | Grátis | Início às 13h. Classificação etária: livre.

13h Thiago Gomes Trio / 14h Alana Altberg / 15h Di Sabbato Quarteto /16h Benflos / 17h Romulo Gomes Trio