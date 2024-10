Mais de 70 cidades do Brasil terão Festival de Cinema Italiano

Evento acontece entre 7 de novembro e 8 de dezembro

Publicado em 30/10/2024 às 14:18

O Festival de Cinema Italiano no Brasil, marcado para começar no próximo dia 7 de novembro, promoverá a sétima arte do "Belpaese" para mais de 70 cidades de todas as regiões do país.

Além disso, todos os longas estarão disponíveis em formato online e poderão ser vistos no site oficial do evento cinematográfico, cuja festa de abertura contará com a atriz Giovanna Antonelli como mestre de cerimônia.

Tradição cinematográfica

O Festival de Cinema Italiano no Brasil é um dos eventos culturais mais importantes do país, celebrando a rica tradição cinematográfica italiana desde 2005. Idealizado por Nico Rossini e Erica Bernardini, o Festival teve início como a Semana de Cinema Italiano Contemporâneo e, ao longo dos anos, cresceu em importância e prestígio, consolidando-se como um evento anual que conecta o público brasileiro ao melhor do cinema italiano.

Desde sua primeira edição, o Festival já recebeu inúmeros cineastas, atores e personalidades do cinema, como Giuseppe Tornatore, Giancarlo Giannini, Paolo Virzì, Maria Grazia Cucinotta, Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart, Ornella Muti e muitos outros, que vieram ao Brasil para a promoção de seus trabalhos, interagir com o público e realizar atividades formativas. A cada edição, o Festival apresenta uma seleção de filmes inéditos e promove retrospectivas que destacam ícones e momentos históricos do cinema italiano.

Objetivos

O principal objetivo do Festival é difundir a cultura italiana no Brasil, oferecendo ao público a oportunidade de assistir a filmes que muitas vezes não chegam ao circuito comercial. Além disso, o Festival busca incentivar a sinergia entre os profissionais da indústria cinematográfica dos dois países, promovendo a distribuição de filmes no país, desenvolvimento de coproduções e o intercâmbio de talentos.

Até o momento, 79 cidades brasileiras receberão os 29 filmes que compõem a seleção da 19ª edição, entre longas inéditos e comédias clássicas italianas, até o dia 8 de dezembro.

Na região Sudeste, os municípios são Areal (RJ), Casemiro de Abreu (RJ), Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), Guapimirim (RJ), Itaocara (RJ), Paraty (RJ), Maricá (RJ), Nova Friburgo (RJ), Niterói (RJ), Vila Pavão (ES), Colatina (ES), Nova Venécia (ES), Petrópolis (RJ), Icaraí (Niterói - RJ), Barra do Piraí (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).



Também entram na programação Barbacena (MG), Belo Horizonte (MG), Ouro Preto (MG), Conquista (MG), Sacramento (MG), Uberaba (MG), Jacutinga (MG), Juiz de Fora (MG), São João del Rei (MG), Tiradentes (MG), Uberlândia (MG), Viçosa (MG), Campinas (SP), Cordeirópolis (SP), Mococa (SP), São Paulo (SP), Santos (SP), Rio Claro (SP), Vale do Ribeira (SP), Registro (SP), Birigui (SP), São Caetano do Sul (SP) e Piracicaba (SP).



Já no Centro-Oeste, Cuiabá (MT), Brasília (DF) e Goiânia (GO) promoverão o Festival de Cinema Italiano, bem como Porto Velho (RO), Belém (PA) e Manaus (AM), no Norte do país; e Itapipoca (CE), Recife (PE), Salvador (BA) e São Luís (MA), no Nordeste.



Por fim, na região Sul participarão as cidades de Caçador (SC), Blumenau (SC), Joinville (SC), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Maringá (PR), Medianeira (PR), Ponta Grossa (PR), Jacarezinho (PR), Caiobá (PR), Concórdia (SC), Antônio Prado (RS), Caxias do Sul (RS), Farroupilha (RS), Flores da Cunha (RS) e Gramado (RS).



Completam a lista Erechim (RS), Passo Fundo (RS), Bento Gonçalves (RS), Santa Maria (RS), Ivorá (RS), Faxinal Do Soturno (RS), Nova Palma (RS), Dona Francisca (RS), São João Do Polesine (RS), Silveira Martins (RS), Restinga Sêca (RS) e Porto Alegre (RS). (com Ansa e informações do site do evento)