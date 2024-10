Com Ney Matogrosso, Focus Cia de Dança 'Entre a pele e a alma'

Com energia de sobra, coreógrafo Alex Neoral leva a Focus Cia de Dança à Grande Sala da Cidade das Artes, de hoje (24) a sábado (26)

Publicado em 24/10/2024 às 09:58

O coreógrafo Alex Neoral olha para o final de 2024 com brilho nos olhos. A agenda foi de maratonista. Celebrou três décadas de trabalho como bailarino, coreógrafo e diretor, 45 de idade e 15 de atividade no Carnaval do Rio. O corpo vai bem, obrigado. Firme em redobrar a energia, acaba de secar 10 quilos, está com 67, de volta ao manequim 40. Os amigos dizem que, mais do que nunca, está lindo e louro. Quando está no Rio, a bicicleta fica bem perto e, de Botafogo, onde mora, vai para a sede da Focus Cia de Dança, na Praça Tiradentes, além de pedalar pela Lagoa, Humaitá e orla. Fininho e bronzeado, Alex leva o espetáculo “Entre a pele e a alma” para a Cidade das Artes, na Barra, esta semana. Apenas de hoje, quinta (24) a sábado (26), às 20h.

A estreia no Theatro Municipal do Rio, em junho, foi aclamada por crítica e público. Inspirada no tríptico “O jardim das delícias terrenas”, de Hieronymus Bosch, a coreografia põe em questão o corpo diante do conceito de sagrado e profano. Pela primeira vez, Ney Matogrosso canta numa trilha de dança contemporânea. A elaboração da trilha é assinada por Paula Raia e Sacha Amback. A potência de Ney na vida e na arte também inspira o espetáculo.



Alex Neoral encerra comemorações de 30 anos de trabalho em grande estilo na Cidade das Artes Foto: Leo Aversa/divulgação

“A grandeza que ‘Entre a pele e a alma’ oferece ao público busca alcançar a estatura do Ney, que me movimenta, literalmente, desde que eu era criança e o assistia nas apresentações nos programas de auditório”, conta Neoral. Sobre o foco na saúde, diz que chegou em boa hora. “Já sou agitado por natureza, dou aulas para os bailarinos da companhia, fazemos ensaios e viajamos com frequência. Agora estou me alimentando mais atentamente, tendo um caso de amor com minha bicicleta”, declara com bom humor.



Até dezembro, a Focus Cia de Dança terá completado 63 apresentações em todo o Brasil, com 45 mil pessoas na plateia. Esteve em Manaus (AM), Campo Grande (MS), Palmas (TO), João Pessoa (PB), Joinville (SC), para citar algumas capitais. Depois da Cidade das Artes, “Entre a pele e a alma” segue para o Sesc Palladium, em Belo Horizonte, para duas apresentações no início de novembro. A agenda está perto de ser concluída: depois da capital mineira, a companhia faz quatro apresentações, de 12 a 14 de dezembro, na Sala Cecília Meireles, com duas peças de seu repertório, “Focus dança Bach” e “Focus dança Nirvana”. Paralelamente, começam os ensaios da comissão de frente da Unidos de Vila Isabel, que vai apresentar o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”, desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. No mesmo ritmo, Alex Neoral e a gestora Tati Garcias, sua sócia, finalizam a montagem do panorama que vai celebrar as bodas de prata da Focus Cia de Dança, dentro e fora do Brasil em 2025. “O que já é possível adiantar é que vamos fazer travessias dentro do repertório de 26 montagens que formam nossa história”, diz a gestora.



Tati Garcias e Alex são amigos há quase 30 anos. Cabe a ela organizar absolutamente toda a cartografia, com dois anos de antecedência, para orientar os rumos da Focus Cia de Dança, que é patrocinada desde 2013 pela Petrobras. Carioca morando em São Paulo atualmente, ela conta com uma equipe afinada para coordenar todos os pontos. Para ela, 2024 também está chegando ao fim com tudo para ser motivo de comemoração.

A montagem para “Entre a pele e a alma” é digna de se tornar um “case”, tantas foram as frentes que administrou, da realização dos figurinos e adereços, pelo estilista João Pimenta, aos cenários, da cenógrafa Natália Lana, aos equipamentos necessários para Anderson Ratto fazer a luz do secular palco do Theatro Municipal, além de todos os elementos necessários para Fernando Torquatto fazer o visagismo de cada um dos nove bailarinos. E foi a primeira peça coreográfica da companhia a fazer estreia nacional no Theatro Municipal do Rio, registre-se. “Gestão sem comprometimento não existe. Claro, trabalhamos todos com muita disciplina”, reflete.

O espetáculo é dançado e criado com Bianca Lopes, Carolina de Sá, Cosme Gregory, Iure de Castro, Letícia Tavares, Lindemberg Mallí, Paloma Tauffer, Yasmin Almeida e Wesley Tavares.

