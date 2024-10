Correios comemoram Ziraldo ao lançar selos de Natal 2024

...

Publicado em 22/10/2024 às 20:16

Alterado em 22/10/2024 às 20:19

Com um coquetel para convidados, nesta quinta-feira (24), às 19h, no Centro Cultural dos Correios, a ECT comemora o lançamento dos Selos de Natal 2024, que vão celebrar o cartunista Ziraldo, falecido este ano.



Um trabalho de três décadas

Há exatos 30 anos (1994), Ziraldo foi convidado pelos Correios para ilustrar os tradicionais Selos de Natal, e selecionou para o projeto alguns de seus icônicos personagens. O Menino Maluquinho, de braços abertos vestindo um casaco de Papai Noel bem maior que o seu tamanho, o Bichinho da Maçã com o gorro natalino, Pererê colocando uma cartinha em seu único pé de sapato, e a sua Turma em um coro uníssono, inspiraram o artista a retratar situações típicas da data.



"Eu acho que todo artista gráfico não pode passar pela vida sem fazer um selo. E eu fiquei muito feliz porque esses selos de Natal vão perpetuar os meus personagens, dando-lhes importância nacional", disse Ziraldo na época à revista dos Correios, que já havia utilizado um de seus desenhos - o Galo, símbolo do Festival Internacional da Canção Popular - em um selo comemorativo de 1967.



Àquela época, Ziraldo também destacou que sua maior preocupação ao criar a série era realizar um trabalho caprichado. "Por ser muito pequeno, o selo tem elementos baseados em detalhes. Eu quis fazer um trabalho que as pessoas olhassem e dissessem ‘que maravilha’, que quisessem guardá-lo", esclareceu o artista, que, assim como outros tantos meninos, manteve na juventude uma coleção de selos. A sua, contou orgulhoso, abrangia 74 países.



Segundo sua declaração naquele ano, o selo exige que o artista tenha plena noção do espaço a ser utilizado. "Ninguém pode desenhar um selo sem conhecer tipografia e sem saber o que é leiaute. O selo é muito pequeno e pouco legível, há que se ter muito cuidado ao imaginar como arrumar aquele espaço”, explicou.



Agora em 2024, justamente quando Ziraldo completaria 92 anos, os Correios homenageiam o artista com uma nova série de selos natalinos. O produtor Tarcísio Vidigal, da Filmes de Minas, e a equipe do Instituto Ziraldo selecionaram nos arquivos da instituição outros quatro desenhos de diversas épocas para ilustrar a nova série.



Um dos selos traz um Papai Noel feito por Ziraldo na década de 1970; segundo seu relato no livro “40-55 – Itinerário de um artista gráfico”, é o desenho “mais solto e bem resolvido” que ele já fez do bom velhinho. Outro selo reproduz a capa da revista “A turma do Pererê”, de 1976, adaptada para o Natal de 2024. O terceiro selo apresenta a ideia, feita à lápis de cor, do Menino Maluquinho para um Natal do final dos anos de 1990, e o quarto selo exibe a imagem do desenho original criado para o cartaz da 41ª Feira da Providência de 2001.



Uma série para colecionar!

O Centro Cultural dos Correios fica na Rua Visconde de Itaboraí, 20, no Centro.