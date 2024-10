Filipe Ret no Rio de Janeiro com turnê de 15 anos de carreira

Após estreia de sucesso no Rock in Rio, rapper se apresentará no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, dia 8 de novembro

Publicado em 05/10/2024 às 10:28

Alterado em 05/10/2024 às 10:29

Um dos nomes mais importantes da cena do rap nacional, Filipe Ret sobe ao palco do Espaço Hall no Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro (sexta-feira), com a turnê do álbum e DVD ao vivo “FRXV”, que celebra seus 15 anos de carreira. Após o sucesso das duas apresentações que marcaram sua estreia no Rock in Rio, Ret volta ao Rio com show que tem impactado o público por onde passa.



A turnê tem sido marcada por inovação e emoção, com shows repletos de tecnologia, arranjos especiais e uma conexão única com o público. No Rio de Janeiro, cidade que marcou o início de sua carreira nas batalhas de MCs da Lapa, Filipe Ret trará toda a força de seu repertório, que inclui sucessos como "Amor Livre", “Neurótico de Guerra” e faixas do DVD “FRXV (Ao Vivo)”. A estrutura imponente e inédita na cena do rap e trap nacional, que vem acompanhando a turnê – com telões verticais, equipamentos de luz de última geração – promete transformar o show no Espaço Hall em uma experiência inesquecível.

Expectativas para volta à cidade



As apresentações de Filipe Ret no Rock in Rio, nos dias 19 e 21 de setembro, foram um marco na carreira do rapper. No Palco Sunset, ele surpreendeu o público com arranjos inéditos da turnê FRXV, enquanto no Palco Mundo, com o show "Pra Sempre Trap", celebrou o trap brasileiro em grande estilo. Agora, de volta à cidade natal, Ret promete um show ainda mais especial, reafirmando sua conexão com a cidade onde tudo começou.



Em dezembro do último ano, o artista lançou o DVD "FRXV (Ao Vivo)", trabalho que se desdobrou em um álbum que navega por todas as suas fases. Contando com diversas participações, desde o lançamento figura entre os discos mais ouvidos no Brasil no Spotify, sobretudo por conta do sucesso do single de platina tripla "Amor Livre". O DVD recebeu a certificação de ouro, após ultrapassar 218 milhões de plays em 3 meses do lançamento.



"Eu tô muito feliz de finalmente poder voltar ao Rio, especialmente com essa turnê, porque a emoção que eu senti nas duas noites de gravação do meu DVD foi absurda. Logicamente não consigo levar toda a estrutura para todos os lugares, mas a banda é a mesma, assim como o repertório e uma parte da tecnologia de luz. Estou celebrando meus 15 anos de carreira com meu público que desde o início sempre me fortaleceu demais", diz o artista.