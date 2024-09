Quarto de Despejo é lançado em audiolivro com narração de Tatiana Tiburcio

Texto de Carolina Maria de Jesus retrata o cotidiano da escritora e catadora de papel na favela do Canindé

Publicado em 29/09/2024 às 11:51

Carolina Maria de Jesus exibe seu livro - hoje um 'best seller' Foto: reprodução

Por Mariane Barbosa - Uma das maiores obras da literatura afro-brasileira, o livro autobiográfico de Carolina Maria de Jesus “Quarto de Despejo” foi lançado em audiolivro inédito pela Supersônica com narração da atriz e preparadora de elenco Tatiana Tiburcio.

O texto, disponível em formato de áudio, narra em cerca de oito horas a trama repleta de sonhos, dificuldades, ambições e desejos vividos Carolina Maria de Jesus, autora que morou durante anos na favela do Canindé, na capital paulista.

No clássico de 1960, escrito em forma de diário, a autora retrata o seu cotidiano, a criação de seus filhos, seu trabalho como catadora de papel e escritora, suas preocupações literárias, afetos e a vida com outros moradores do Canindé.

“Quarto de despejo serve como porta de entrada para a escrita de uma autora fundamental, traduzida para inúmeros idiomas, que arrebata leitores de todo o mundo por sua precisão e força literária”, define a apresentação da audiolivros.

Na publicação, a Supersônica reforça o valor “único e indiscutível” da obra na literatura brasileira e ressalta as observações perspicazes sobre a política nacional realizadas por Carolina, que evidencia a profunda desigualdade social e econômica que assombra o Brasil.

A obra em formato de áudio está disponível nas plataformas Google Play, Kobo, Apple Books, Audible, Skeelo, Disal Distribuidora, Martins Fontes e Storytel.

Acesse aqui para conferir o audiolivro de “Quarto de despejo”.