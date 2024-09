Nelson Motta lança novo romance no Blue Note Rio

Na terça-feira (8), das 18h às 21h, o autor realiza noite de autógrafos de ‘Corações de Papel’ no Piano Bar da casa, em Copacabana

Jornalista, compositor, produtor musical e escritor, Nelson Motta faz uma fascinante jornada nostálgica ao Rio de Janeiro dos anos 1960 em Corações de papel. O livro tem como eixo as cartas que ele escreveu a um amor da juventude entre 1964 e 1965, oferecendo aos leitores uma visão profunda do universo pessoal do autor durante esse período. A obra inédita marca a estreia na Editora Record desta que é uma das figuras mais ilustres da cultura brasileira.

Corações de papel será lançado no dia 8 de outubro, das 18h às 21h, no Piano Bar do Blue Note Rio (Av. Atlântica 1910 – Copacabana). Aberto ao público, o evento contará com um pianista na área interna e um DJ na área externa. Após o lançamento, às 21h, a casa receberá no segundo andar o show ‘Multidimensional’, com Eduardo Santana, apresentação que integra o projeto do Blue Note Rio ‘Terças de Jazz’.

Nelson Motta é conhecido por sua vivência em meio à música – é compositor, descobriu grandes cantoras. Também assinou espetáculos e livros com suas memórias vividas no meio musical. Mas antes de mergulhar nessa vida artística, estudou Design, e foi no primeiro ano da faculdade que ele viveu um romance de juventude com uma colega, Ana Luiza, que acabou indo morar com a família em Paris. Apaixonado, Nelsinho passou um ano escrevendo cartas para a amada – que depois virou amiga.

No final de 2014, Nelson Motta recebeu da amiga uma pasta azul com as cartas escritas por ele entre os anos de 1964 e 1965, todas meticulosamente organizadas em ordem cronológica. Ao reler a correspondência do antigo namorado cinquenta anos depois, Ana Luiza disse ter ficado impressionada com a profundidade e a qualidade da escrita, especialmente considerando que ambos tinham então apenas vinte anos. São essas cartas que agora ele transformou no eixo deste seu novo livro, complementadas por deliciosas contextualizações das circunstâncias históricas, culturais e amorosas em que foram escritas.

Em Corações de papel, Nelson Motta faz um relato autobiográfico no formato epistolar, e um painel daqueles tempos de profunda ebulição na sociedade brasileira e no mundo. Com uma escrita que é, ao mesmo tempo, inteligente, bem-humorada e de uma sinceridade corajosa, a obra prende o leitor ao entrelaçar romance e dilemas de crescimento pessoal, além de proporcionar um saboroso retrato do Rio de Janeiro da década de 1960.

Entre discussões fervorosas e declarações de amor, o autor traz à tona a revolução estética inspirada pelo design moderno e pela Bauhaus, a fase áurea do cinema de arte, os escritores e jornalistas em ascensão e o apogeu da cena musical brasileira. Nomes conhecidos como João Gilberto, Nara Leão, Dori Caymmi, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Zuenir Ventura, Ruy Guerra, Glauber Rocha, Ingmar Bergman e Luchino Visconti gravitam no livro, como coadjuvantes de primeira grandeza.

O AUTOR

Nelson Motta é paulista, de 1944, e do signo de escorpião. Estudou Design, mas fez carreira como jornalista, compositor, produtor musical e escritor. Casou cinco vezes e tem três filhas, três netos e um bisneto. É autor das músicas “Como uma onda”, “Dancin’ days”, “Bem que se quis” e “Coisas do Brasil”, e dos livros Noites tropicais: solos, improvisos e memórias musicais, Vale tudo: o som e a fúria de Tim Maia e O canto da sereia. Foi produtor musical de Elis Regina, Marisa Monte, Djavan, Daniela Mercury, entre outros. É autor também dos musicais de teatro Elis, a musical, O som e a fúria de Tim Maia, Frenetic dancin’ days e Tom Jobim, o musical. Foi roteirista da série Armação Ilimitada e do filme Elis e Tom, só tinha de ser com você, além de colunista de O Globo, Folha de S. Paulo e Estado de S. Paulo. Foi comentarista de cultura e comportamento do programa Manhattan Connection e do Jornal da Globo. Atualmente, é criador de conteúdo sobre vida e arte no Instagram.

CORAÇÕES DE PAPEL

Nelson Motta

160 págs. | R$ 64,90

Ed. Record | Grupo Editorial Record





SERVIÇO: LANÇAMENTO CORAÇÕES DE PAPEL / Data: 8/10 (terça-feira) / Horário: 18h às 21h / Local: Piano Bar, Blue Note Rio (Av. Atlântica, 1910 - Copacabana) / Entrada gratuita.