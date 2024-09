Musical mergulha nas raízes africanas de Martinho da Vila

Espetáculo é inspirado na biografia "Martinho da Vila: Reflexos no Espelho" e celebra a força da ancestralidade e a riqueza da cultura negra

Publicado em 15/09/2024 às 11:01

O espetáculo “Martinho, Coração de Rei – O Musical” mergulha nas raízes africanas do sambista Martinho da Vila, revelando a profunda influência da Folia de Reis e de outras manifestações culturais afro-brasileiras em sua obra.

A dramaturgia da renomada especialista em África, Helena Theodoro, inspirada em sua pesquisa sobre o continente africano e na biografia “Martinho da Vila: Reflexos no Espelho” de sua autoria, celebra a força da ancestralidade e a riqueza da cultura negra.

Com estreia em São Paulo, e já com temporada programada para o Rio de Janeiro em 2025 no Teatro Riachuelo Rio, “Martinho, Coração de Rei – O Musical” passeia pela vida e obra de um dos maiores sambistas do Brasil. É uma celebração à rica história do samba e à trajetória de um ícone da música popular brasileira, e com uma trilha sonora inesquecível, o espetáculo nos transporta para o universo de Martinho da Vila, revelando um homem apaixonado pela música, pela família e pela cultura brasileira.

Trata-se de mais um projeto idealizado pelo premiado produtor Jô Santana, que tem uma carreira marcada por produções de grande sucesso e relevância cultural, como a Trilogia do Samba, que homenageou Cartola, Dona Ivone Lara e Alcione. Neste projeto, Jô está novamente fazendo uma dobradinha com Miguel Falabella, parceiro com quem realizou o sucesso “Marrom, o Musical” e mais recentemente o espetáculo “A Partilha”.

O diretor Falabella e a dramaturga Helena Theodoro alicerçam um espetáculo recheado de africanidades e referências icônicas da história do povo preto – fazendo um resgate ao panteão, outrora grego, mas aqui retratado na sua real origem, pois o espetáculo é uma contemplação a lendas e mitos afro-brasileiros e ao samba.

Dividido em dois atos com duração de 150 minutos com 15 minutos de intervalo, o espetáculo passa pelo homem de família, pelo compositor, que foi militar, apaixonado por futebol e chega ao carnaval, às grandes e ancestrais rodas de samba – inclusive neste momento da Roda de Samba, teremos a participação de grandes nomes do samba, como Leci Brandão, Mart’nália, entre outros.

No palco, um time de bambas, 20 talentosos atores-cantores-bailarinos e oito músicos dão vida a essa história, entre os quais temos a felicidade de contar com netos de Martinho: a atriz, cantora e dançarina Dandara Ventapane e o músico Guido Ventapane.

Serviço: “Martinho, Coração de Rei – O Musical” / Quando: estreia em 20 de setembro / Onde: Teatro Sergio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – SP / Ingressos na plataforma Sympla.