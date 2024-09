James Earl Jones, voz do vilão Darth Vader, morre aos 93 anos

Ator ganhou todos principais prêmios do entretenimento dos EUA

Publicado em 09/09/2024 às 18:57

Alterado em 10/09/2024 às 10:13

O ator americano James Earl Jones, conhecido por ser a voz do vilão Darth Vader na franquia "Star Wars", morreu nesta segunda-feira (9), aos 93 anos.

A causa da morte do artista, que venceu todos os principais prêmios do entretenimento dos EUA, não foi revelada, mas a imprensa local afirmou que ele estava em sua casa, em Nova York.

Antes de fazer sucesso no longa dirigido por George Lucas, o ator foi o protagonista do drama romântico "A Grande Esperança Branca" (1970), de Martin Ritt.



Em 1977, Jones foi a voz de Darth Vader em "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança", já nos anos 1990, o artista dublou Mufasa em "O Rei Leão" (1994).

Ao longo de sua carreira, Jones se tornou um dos poucos atores que já venceram premiações no Emmy, no Grammy, no Tony e no Oscar. (com Ansa)